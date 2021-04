Vildt! 'Zombie'-celler i hjernen vågner, efter vi er døde

Aktiviteten i hjernen stopper ikke med det samme, selvom hjertet er holdt op med at slå

Man forestiller sig den døde krop som et stille sted, men inde i hjernen vågner enkelte celler op til dåd; helt som bittesmå zombier rejser sig fra graven og begynder at stable mursten sammen til et lille hus, mens hele verden omkring dem falder fra hinanden. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- De fleste studier formoder, at alt i hjernen ophører, når hjertet stopper med at slå, men sådan forholder det sig ikke, lyder den foruroligende besked fra Jeffrey Loeb til mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Jeffrey Loeb er forsker på University of Illinois og står bag studiet.

Loeb og hans hold sammenlignede levende hjernevæv, taget fra 20 epilepsi-patienter i forbindelse med en operation, med væv fra mennesker der havde været døde i mindst 12 timer. Her fandt de markante forskelle på vævet, der hverken var alders- eller sygdomsspecifik.

Forskerne undersøgte cellernes såkaldte gen-udtryk i timerne efter dødens indtræden ved stuetemperatur. De fleste celler holdt sig stabile 24 timer efter dødstidspunktet, mens gen-udtrykket i neuronerne (nerveceller i hjernen) faldt mest.

Men enkelte cellers aktivitet steg.

Der er tale om de såkaldte glia-celler eller ’støtteceller’, som forskerne har observeret ivrigt frembringe små tentakler og producere proteiner i afdødes hjernevæv flere timer efter dødens indtræden.

- At glia-cellerne bliver større efter døden er faktisk ikke så overraskende, da de er inflammatoriske, og deres job er at rydde op efter hjerneskader, såsom iltmangel eller et slagtilfælde, siger Loeb om fundet til Sciencealert ifølge Videnskab.dk.

24 timer senere var de fleste zombieceller lagt i graven igen.

Forskningsresultatet giver et større indblik i, hvad der sker i hjernen, når vi dør – men de kan også hjælpe forskningen i immunsygdomme, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Studiet er udgivet i tidsskriftet Scientific Reports.

