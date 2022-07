Vokseværk er fortsat et mysterium

Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at børns smerter i benene skyldes, at de vokser, viser ny forskning

‘Vokseværk’ lyder diagnosen ofte, når børn og teenagere har ondt i benene: Smerten skyldes, at deres kroppe vokser, antager vi.

Men faktisk er det, vi kalder vokseværk, et mysterium, og ingen ved, hvad smerterne reelt skyldes, viser et nyt studie.

Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

I studiet har australske forskere gennemgået 147 videnskabelige artikler, der nævner ordet ‘vokseværk’. Forskerne finder ingen klar definition på, hvad vokseværk er, og det er uklart, om smerterne overhovedet skyldes vækst.

- Børn og teenagere bliver fortalt, at de har vokseværk, men baseret på vores fund er det upræcist, siger en af forskerne bag studiet, Mary O’ Keeffe fra Institut for Muskulær Sundhed på University of Sydney i Australien, til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

- Hvis det er en sundhedsprofessionel, der giver diagnosen, skal den være baseret på solid evidens. De bør være sikre på, at vækst er årsagen, men det ved vi ikke, fortsætter hun.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor får man vokseværk?

Mary O’ Keeffe og de øvrige forskere har undersøgt, hvad den videnskabelige litteratur rapporterer om smerter hos børn og teenagere ud fra følgende kriterier:

Typen af smerte

Hvor på kroppen, det gør ondt

Smertens varighed

Hvornår smerten opstår

Smertens styrke

Barnets alder

Smertens forhold til fysisk aktivitet og fysiske undersøgelser

Kun 7 procent af de 147 studier konkluderer, at smerterne kan skyldes vækst. 2 studier konkluderer, at smerterne intet har med vækst at gøre. Et studie konkluderer, at smerterne i de fleste tilfælde opstår i slutningen af vokse-perioden, hvor væksthastigheden er sænket.

Derudover finder forskerne også en række andre uoverensstemmelser i den videnskabelige litteratur. For eksempel beskriver 14 procent af studierne smerterne som vedvarende, mens 5 procent beskriver dem som forbigående.

Annonce:

Videnskab.dk skriver, at det ifølge Mary O’ Keeffe er problematisk, hvis læger per automatik, men uden dokumentation, går ud fra, at smerter hos børn og teenagere skyldes vækst, fordi det kan medføre, at de overser andre alvorlige tilstande.

Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Pedriatrics.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Dybdegående dansk studie: Selv hygge-sportsudøvere har sundere aldringsproces

Studie om analsex: Disse tre teknikker giver større nydelse, fortæller kvinder

Russisk angreb på Danmark 'kan blive 9. april om igen': Ny rapport dumper det danske forsvar