Voksne stammer ikke, når de tror, de er alene

Forskere kender ikke årsagen til, at nogle voksne stammer, men et nyt studie giver mere viden om talelidelsen

Stammer voksne mennesker, der stammer, markant mindre, når de er alene?

Det har altid været en populær hypotese blandt forskere, men nu viser et nyt studie, der er udgivet i tidsskriftet Journal of Fluency Disorders, at det rent faktisk tyder på at være sandt, skriver Futurity ifølge Videnskab.dk.

Fænomenet er blevet undersøgt ud fra en tanke om, at det sociale pres og opfattelsen af en lytter har en helt afgørende effekt på, om en person stammer eller ej.

- Jeg mener, at det her beviser, at stammen ikke bare er en talelidelse, men at det i sin kerne hænger sammen med sociale komponenter, siger Eric S. Jackson, der er adjunkt på New York University i Communicative Sciences and Disorders og hovedforfatter bag studiet, til Futurity, ifølge Videnskab.dk.

Det har ifølge Eric S. Jackson ikke været nemt at bekræfte fænomenet før, fordi det er svært at skabe nogle forhold, hvor folk virkelig tror, at de er helt alene.

Derfor lavede forskerne et udførligt forsøg med 24 voksne, der stammer.

Forsøget indebar, at de blev sat i fem forskellige situationer:

Samtale med andre

Oplæsning for andre

Privat tale, hvor deltagerne havde indtryk af, at de ikke blev lyttet til

Gentagelse af deres private tale for to personer

Spontan samtale

Der var andre personer med i samtalen i alle situationerne, undtagen ved den private tale, og det var netop her, at man fandt de eneste momenter, hvor stammen ophørte fuldstændigt.

Under den private tale oplevede kun tre af deltagerne en mild stammen, og forskerne observerede sammenlagt stort set ikke stammen i mere end 10.000 stavelser under den private tale, mens deltagerne stammede lige så meget, som de plejede, i de fire andre situationer.

For at få deltagerne til at tale, mens de troede, at de var alene, havde forskerne lavet en udfordrende opgave på en computer og samtidig sagt til deltagerne, at man ville klare opgaven bedre, hvis man talte til sig selv, mens man udførte opgaven.

