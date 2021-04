Voldsom stigning i antallet af lyn over Arktis

Forskere fra USA og New Zealand har i et nyt studie analyseret de globale data for lynnedslag og set en stor stigning i antallet af lyn over Arktis de sidste ti år.

Det er bemærkelsesværdigt, da lyn ellers er sjældnere i planetens koldere egne, hvor de kolde temperaturer modvirker den høje luftfugtighed, som skal til for at skabe den elektriske ladning i skyerne.

Ved at se på data fra World Wide Lightning Location Network (WWLLN) fra årene 2010 til 2020 har forskerne observeret, at antallet af lynnedslag i Arktis er tiltaget, i forbindelse med at gennemsnitstemperaturen i området er steget.

Temperaturerne i Arktis stiger tre gange hurtigere end i resten af verden, og de højere temperaturer medfører ifølge forskerne en højere luftfugtighed, som bidrager til den elektriske ladning af iskrystaller i skyerne og forårsager lyn.

Data fra sommermånederne viste, at det gennemsnitlige antal lynnedslag for hele Arktis, alt nord for den 65. breddegrad, er steget fra cirka 18.000 om året til over 150.000.

For at udelukke, at det højere antal registrerede lyn var på grund af nyere og mere fintfølende sensorer, tog forskerne både forbehold for sensorfølsomhed og sammenlignede deres resultater med resten af verden i samme periode, men resultaterne forblev de samme.

Hvor lynnedslag i Arktis i 2010 stod for 0,2 procent af verdens samlede lyn, var det steget til 0,6 procent i 2020.

Foruden at være en potent påmindelse om klodens stigende temperaturer, medfører de mange lynnedslag også en større risiko for skovbrande i de arktiske lande.

