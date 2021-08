Vulkan har vokseværk: Etna højere end nogensinde

Europas højeste aktive vulkan har nu fået et nyt højdepunkt

Slår man vulkanen Etna op på Google, får man at vide, at vulkanen har en højde på i alt 3350 meter over havets overflade.

Det tal bør dog ændres, da vulkanen har nået nytehøjder. Det oplyser Italiens Nationale Institut for Geofysik og Vulkanologi (INGV) i en pressemeddelelse.

Årsagen er ikke, at man har taget fejl af vulkanens højde tidligere. Det er derimod, at vulkanen den senere tid har haft vokseværk, så den officielle højde nu er 3357 meter.

Årsagen til den øgede højde er, at vulkanen har været aktiv i løbet af 2021, og store mængder af såkaldt pyroklastisk materiale og lava har bygget sig op omkring vulkanens sydøstlige krater, så krateret nu udgør vulkanens højeste punkt.

Højeste punkt kollapset

Etna har i alt fire kratere på toppen, og det har hidtil været det nordøstlige krater, der har været betragtet som Etnas højeste punkt, som nåede 3350 meter i 1980.

Siden er kanterne på krateret kollapset, så det højeste punkt har været nede på 3326 meter, men det sydøstlige krater har været det mest aktive på det seneste, og det betyder altså nu, at man via satellitbilleder og beregninger har konstateret, at det nu er det højeste punkt.

To forskellige satellitbilleder, taget henholdsvis 13. juli (a) og 25. juli (b) har bidraget til, at man nu har lavet en ny digital model (c) af Etna og dens tinder. Fotos: INGV

På trods af at Etna har været meget aktiv det seneste halve år, har de omkringboende indbyggere ikke været i fare i forbindelse med udbruddene.

Siciliens lokalregering har dog anslået, at man foreløbig har fjernet omkring 300.000 tons aske fra området omkring vulkanen i år. Asken er til gene for lokalbefolkningen, da den kan beskadige afgrøder og forstyrre trafikken.