Vulkanudbrud slynger diamanter op i luften

Nu kan forskerne se et mønster i udbruddene

Vulkanudbrud sender sommetider materiale fyldt med diamanter op til overfladen fra omkring 150 kilometers dybde, og nu har forskere fundet et mønster i det fænomen.

Det virker til, at fænomenet typisk finder sted, når de tektoniske plader flytter sig mere end normalt, såsom da superkontinentet Pangæa delte sig.

Det skriver en gruppe forskere i deres nye studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Nature.

Forskerne, der blandt andet er fra University of Southampton i England, har fundet ud af, at vulkanudbrud med diamanter cirka finder sted 22 til 30 millioner år efter et superkontinents brud.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Et godt eksempel er det sydlige superkontinent Gondwana, der for cirka 180 millioner år siden brød op. 25 millioner år efter skød et vulkanudbrud materiale med diamanter op til Jordens overflade.

Forskerne kunne se mønstret gentage sig de seneste 500 millioner år og faktisk helt tilbage til for en milliard år siden, dog med lidt større usikkerhed, fordi det er så lang tid siden.

For at undersøge mønstrene brugte forskerne computermodeller af Jordens indre skorpe og øverste kappe.

Det har blandt andet ledt til videoen herunder, som viser vulkanudbrud med kimberlit, som indeholder diamanter, over de seneste 240 millioner år.

(Video: SYSTEM Sounds – Thomas Gernon et al.)

Med computermodellerne fandt forskerne ud af, at når de tektoniske plader bevæger sig, kan et superkontinents indre skorpe blive tyndere nogle steder.

Når varmt stenmateriale stiger op mod overfladen, rammer det den tynde skorpe, bliver kølet og synker ned igen. På den måde kommer der lokale områder med mere cirkulation.

Grunden til, at det på et tidspunkt kommer spruttende op til overfladen, er at finde i selve materialet.

Sten, vand, CO2 og en masse mineraler såsom diamanter blandes, æltes og gnider mod hinanden, forklarer en af forskerne bag studiet Thomas Gernon, der er professor i klimavidenskab på University of Southampton i England

- Resultatet er lidt ligesom at ryste en champagne. Et udbrud med et stort eksplosivt potentiale og evne til at få materialet til overfladen, siger Thomas Gernon til Live Science.

Forskerne håber, at deres studie kan bruges til at finde uopdagede diamantdepoter rundt omkring på Jorden.

