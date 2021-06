Wauw: Forskere skaber verdens mest detaljerede billede af atomer

I 2018 byggede et forskerhold fra Cornell University i USA en maskine, der hjalp dem med at sætte verdensrekorden i at skabe et billede i høj opløsning af en elektron.

Forskerne kunne dog kun lave målinger af tynde atomopbygninger, da målinger af tykkere atomer ville få elektronerne til at dele sig på måder, der ikke kunne analyseres af forskere.

Nu har holdet igen på banen med et nyt billede af atomer, der har den højeste opløsning nogensinde målt.

I en pressemeddelelse fortæller forskerne, at man har zoomet 100 millioner gange ind på atomerne på billedet, som du kan se herover. Det skriver Videnskab.dk.

Ved hjælp af et særligt mikroskop kaldet EMPAD (Electron Microscope Pixel Array Detector) og en algoritme-drevet proces kendt som ’ptychografi’ har forskerne fundet en løsning på de tidligere udfordringer og har kunnet genskabe et billede i ultrahøj opløsning.

- Det her sætter ikke bare en ny rekord. Vi har nået et punkt, hvor opløsningen ikke kan blive højere. Vi kan basalt set nemt forudse, hvor atomer bevæger sig hen, udtaler professor David Muller fra Cornell University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

’Ptychografi’ fungerer, ved at man skanner atomers bevægelser og registrerer, hvor de overlapper hinanden, og hvor de adskiller sig fra hinanden.

- Man kan sige, at vi jagter mønstre og bevægelser, ligesom en kat jagter et laserlys på en væg. Ved at se på, hvordan disse mønstre ændrer sig, kan vi ved hjælp af en computer undersøge, hvad der fører til disse ændringer, siger Muller i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

