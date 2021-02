Wauw: Kort over sorte huller funkler som stjerner

Det har taget forskerne flere år at lave kortet, som dækker over data fra 25.000 sorte huller

Ved første øjekast ligner billedet en helt normal stjernehimmel.

I virkeligheden har forskere kortlagt den hidtil mest detaljerede samling af sorte huller i universet.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hver enkelte hvide prik på billedet er et sort hul, der befinder sig millioner af lysår væk fra Jorden.

Et sort hul er et produkt af supernovaeksplosioner, hvor stjerner kollapser og dør.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I efteråret 2019 blev det første foto af et sort hul afsløret.

Læs mere på Videnskab.dk: Sorte huller: Her er alt, du skal vide

I alt har astronomerne i studiet kortlagt data om 25.000 forskellige sorte huller. Arbejdet har taget flere år.

- Vi har været nødt til at opfinde nye metoder til at omdanne radiobølger til billeder af verdensrummet, siger astronomen Francesco de Gasperin fra Hamborg Universitet i Tyskland til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Sorte huller er særdeles svære at finde, da de ikke er synlige igennem teleskoper.I stedet har astronomerne spottet de kosmiske skabninger ved at måle »ultra-lave« radiobølger ved hjælp af et såkaldt interferometrisk netværk.

Interferometri er betegnelsen for en metode, hvor man på forskellige måder måler lysbølgers evne til at udvise interferens (når to - eller flere - bølger forstærker eller modvirker hinanden).

Læs mere på Videnskab.dk: Første billede af et sort hul nogensinde: »Ligner en ring af ild

Netværket kaldes LOw Frequency ARray (LOFAR) og er spredt ud over hele Europa. Faktisk består netværket af hele 20.000 radioantenner, fordelt på 52 lokationer fordelt over hele kontinentet.

Astronomerne har indtil videre samlet data af omkring fire procent af nattehimlen på den nordlige halvkugle, og ambitionen er, at man potentielt set vil danne sig et overblik af hele den nordlige halvkugle.

Andre artikler fra Videnskab.dk

'Levende robotter' er skabt: Potentialet er kæmpestort - og dødsensfarligt

Delfiners psykologiske træk ligner menneskers og primaters

Stjerne danser rundt om sort hul - og viser, at Einstein har ret