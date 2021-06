Whaaat? Samarbejder bier virkelig om at åbne sodavandsflaske?

En video med to kløgtige bier har fået de sociale medierne til summe af aktivitet.

De to bier arbejder tilsyneladende sammen om at skrue låget af en Fanta, for at komme til den sukkerholdige læskedrik inde i flasken.

Udover de mange brugere på sociale medier, som bifalder de arbejdsomme bier, spørger andre, hvilken slags intelligens bier har, eftersom de kan løse sådan en opgave. Det skriver Videnskab.dk.

Videnskab.dk ringet til Beate Strandberg, som er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet hvor hun arbejder med biodiversitet og bestøvende insekter, og spurgt, hvad hun tror.

Se videoen her:

At videoen er ægte, og at det rent faktisk lykkedes to bier at få løftet låget af, tvivler Beate Strandberg ikke på.

En afgørende faktor i den konklusion er, at låget allerede er løsnet i en sådan grad, at bierne godt kan tænkes at have fjernet det med lidt held.

For Beate Strandberg er spørgsmålet i stedet, om de to bier rent faktisk samarbejder, eller om det blot er et tilfælde.

'Det er svært at vide, om det er et tilfælde. Om de samarbejder ved, at der sidder en på hver side, og det derved lykkes dem at skubbe låget af, eller om det simpelthen er et tilfælde,' siger hun til Videnskab.dk.

Beate Strandberg forklarer, at der er mange aspekter ved insektadfærd, der endnu ikke er kendt, og at hun derfor ikke vil udelukke biernes samarbejde, men at der ikke kan drages nogle konklusioner ud fra videoen.

'Den er sjov, men det er ikke en undersøgelse, man kan sige noget videnskabeligt om.'

Bier har dog formået at overraske forskere med deres evne til at lære og forstå, og Beate Strandberg selv fortæller, at bier har nemt ved at lære af hinanden og har en primitiv forståelse af årsag og effekt.

'Jeg har tidligere set en undersøgelse, hvor en humlebi hurtigt lærte at trække i en snor, så den fik en lille bøtte med sukkervand, der ellers var gemt under en plastikplade,' fortæller hun.

»Bien, som først skulle lære det, måtte trænes og skulle først finde ud af, at den havde adgang til bøtten med sukkervand, som så siden blev gemt. De andre bier kunne gøre det ved bare at se den første bi.«

Forskning har vist, at biers hjerner kun er på størrelse med et græsfrø, og de har ifølge phys.org kun 1 million neuroner i deres hjerne, modsat menneskets 100 milliarder neuroner.

Alligevel har forskerne opdaget, at bier kan trænes til at forstå det matematiske koncept nul, de bruger redskaber til at beskytte deres bo, kan genkende ansigter, og de bliver endda dårligere til at lære med alderen.

Så til spørgsmålet om, hvorvidt bierne havde luret, at de kunne skrue låget af gennem teamwork, eller om de bare var lidt heldige, er svaret et usexet ‘måske’.

Men det kan være, du skal holde lidt øje med din sodavand i fremtiden.

