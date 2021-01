What!? Slange snor sig som en lasso og klatrer op ad en lodret pæl

Der er tilsyneladende flere måder at slange sig på, end man umiddelbart skulle tro.

I hvert fald har et hold amerikanske forskere opdaget en helt ny bevægelsesform hos slangearten brun træslange (Boiga irregularis), som lader slangen bevæge sig op ad særligt brede og glatte pæle.

Den nyopdagede bevægelsesform fungerer sådan, at slangen vikler hele sin krop rundt om pælen som en lasso, snor en lille løkke rundt om sig selv og derefter vrikker sig opad lige så langsomt.

Bevægelsesformen, døbt 'lasso locomotion', er dermed den nyeste tilføjelse til de traditionelt fire kategoriserede måder for slanger at bevæge sig på:

Bugtninger

Harmonikabevægelse

Siderulning

Retlinjet bevægelse

Det er dog ikke helt let for slangerne.

- Selvom, at de kan klatre på den her måde, presser det dem til deres yderste, fortæller biolog Bruce Jayne, ifølge ScienceAlert.

- Slangerne stopper op i længere perioder for at hvile sig.

Den brune træslange er en invasiv art på den amerikanske stillehavsø Guam og har gjort et betydeligt indhug på de lokale fuglebestande.

Her var forskerne i færd med at bedømme nogle særligt beskyttede fuglekasser, som slangerne helst ikke skulle komme til, da de helt tilfældigt opdagede den nye bevægelsesform på en videooptagelse.

- Vi så den del af videoen cirka 15 gange. Det var et chok. Jeg havde aldrig set noget lignende, forklarer forsker Thomas Seibert.

Selvom man må beundre slangernes ihærdighed, er det forskernes hensigt at bruge den nye viden til at gøre det endnu mere besværligt for slangerne at nå de beskyttede fuglekasser, så fuglebestandene på Guam kan komme sig.

