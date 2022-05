Wow! Rumteleskop stiller ultraskarpt på nabogalakse

Efter en forrygende opsendelse og en fejlfri udfoldelse imponerer James Webb Space Telescope endnu en gang.

Rumteleskopets fire primære instrumenter, som skal skue ud i universets fjerneste afkroge, er færdigjusterede - og de virker endnu bedre end forventet.

Sådan lød den begejstrede melding fra NASA-forsker Michael McElwain på en nylig pressekonference, skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

NASA fejrer nu succesen ved at udgive spektakulære testbilleder fra de forskellige instrumenter, senest fra MIRI (Mid-infrared Instrument).

MIRI er det ‘koldeste’ instrument på James Webb, som ved at fokusere på bestemte infrarøde bølgelængder kan se gennem det stjernestøv, der skjuler dele af kosmos.

For at afprøve, om alting var faldet på plads, rettede NASA James Webb mod den Store Magellanske Sky, en dværggalakse i kredsløb om Mælkevejen, små 160.000 lysår væk. De to billeder er lagt oveni hinanden. Resultatet taler vist for sig selv. (Animation: NASA/ESA/CSA/STScI).

Her fotograferede MIRI satellitgalaksen i uhørt detaljegrad, og det, som før lignede klatter og udtværede fingerstreger, er nu genkendeligt som funklende stjerner og tydelige membraner af gas.

Det betyder dog ikke, at James Webb er klar til tjeneste endnu.

Forskerne skal nu bruge to måneder på at forberede og afprøve instrumenterne. Når det er overstået, retter de James Webb mod nogle af de egentlige mål, som rumteleskopet senere skal bruges til at undersøge.

Det bliver også der, vi kan forvente de første farvebilleder.

Men hvad det helt præcist bliver for nogle mål, vil NASA ikke afsløre. Det bliver en overraskelse, siger de ifølge Gizmodo.

Det vides dog, at James Webb skal bruges til at undersøge de tidligste stjerner, galaksernes udvikling, exoplaneter og universets daggry.

