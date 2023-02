Yngste i verden med Alzheimers

Det kan være svært at huske, hvilken ny adgangskode man fik opdigtet til sin mail, eller hvad det nu liiige var, der skulle købes ind til aftensmaden.

Vi glemmer alle sammen, men udfordringerne med hukommelsen er så store for en 19-årig teenager fra Kina, at han ikke kan huske, hvad han har spist, eller hvor han har lagt sine ejendele. Han har været nødt til at droppe ud af skolen.

Efter et hav af tests viser det sig, at han har mulig Alzheimers, og dermed kan være den yngste i verden med sygdommen.

Det skriver den britiske avis The Independent ifølge Videnskab.dk.

De fleste, der diagnosticeres med den invaliderende sygdom Alzheimer, er godt oppe i årene. Men omtrent 10 procent får det, der kaldes ‘early-onset Alzheimer’, altså tidligt indsættende Alzheimer, og de er oftest i 30 års- eller 40 årsalderen, når det bliver opdaget.

Forskere har fundet, at fejl i tre særlige gener ser ud til at hænge sammen med en tidlig debut af Alzheimers sygdom blandt yngre mennesker.

Det er dog ikke tilfældet hos den unge kinesiske mand, som har udvist tegn på Alzheimers siden han var 17 år.

- Det her er det yngste tilfælde, der nogensinde er rapporteret, som opfylder de diagnostiske kriterier for sandsynlig Alzheimers sygdom uden kendte genetiske mutationer, forklarer forskerne bag et case-studie om det særlige tilfælde med den kinesiske teenager ifølge Videnskab.dk.

De påpeger i case-rapporten, at næsten alle patienter under 30 år, som tidligere er blevet diagnosticeret med sygdommen, havde kendte genetiske mutationer.

Selvom det ikke er tilfældet hos den 19-årige teenager, fandt lægerne andre tegn på, at han lider af Alzheimers.

Forskellige tests viste blandt andet, at han har hukommelsessvigt, et unormalt højt niveau af proteinet p-tau181 i hjernevæsken og tegn på et svagt stofskifte i tindingelappen.

Alt sammen noget, der er forbundet med hukommelsen eller proteiner, der kan påvirke hukommelsen.

Case-studiet er offentliggjort i Journal af Alxheimer's Disease.

