Zebrafisks hjerner lyser op, når de hører MC Hammer

Hjerneaktiviteten tyder på, at fiskene forstår flere lyde, end vi tror, mener forskeren bag

Den australske hjerneforsker og DJ Rebecca Poulsen, også kendt som BeXta, har spillet musik for et noget særligt publikum: Zebrafisk.

Og det får deres hjerner til at lyse. Det skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Du kan se, når vokalen siger ’Oooh-oh’, er der specifikke neuroner, som lyser, og du kan se, de pulserer til beatet. For mig ser det ud til, at neuronerne responderer på forskellige dele i musikken, udtaler forskeren til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Under forsøget flød baby-zebrafiskene i geleagtig vand, så de ikke svømmede væk. DJ-forskeren skannede deres hjerner med en laserstråle, mens specialbyggede højtalere spillede den harembukse-bærende rappers hit for fiskene.

Den særegne forskning handler ikke om at finde ud af, om MC Hammer kan udgøre et potentielt fiske-hit. Den fokuserer på, hvordan zebrafisks hjerneceller reagerer, når man spiller simple lyde for dem.

- Det viste os, at de hører et bredere register, end vi hidtil har troet, siger Rebecca Poulsen til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Poulsen spillede også mere komplekse lyde for zebrafiskene, såsom hvid støj og 'højfrekvente svingninger', som hun overfor the Guardian beskriver som 'lyden, Grimm E. Ulv (ulven fra tegnefilmen Hjulben) laver, når han falder ud over en klippeskrænt.'

- Når du ser på neuronerne, der lyser op ved hver lyd, er de ganske unikke. Fiskene kan høre forskel på komplekse og forskellige lyde.

Formålet har ikke været bare at fornøje fiskene. Fiske-DJ’en ville måle, hvad der sker i hjernen på baby-zebrafisk, når de hører forskellige lyde. Da zebrafisken deler 70 procent af deres genetik med os mennesker, kan det potentielt lære os mere om autisme.

- Når vi ved mere om, hvordan zebrafisk bearbejder lyd, kan vi kigge på hørelsen i vores zebrafisk-modeller, som har modificerede gener, der er stærkt forbundet med autisme, siger Rebecca Poulsen til Videnskab.dk.

Studiet er foretaget ved Queensland Brain Institute ved University of Queensland i Australien og udgivet i tidsskriftet Current Biology.

