'Zombie-fluer' klatrer sig selv til døde på 2,5 timer

Et meget mystisk fænomen hos bananfluer, der får én til at tænke på alle film og tv-serier, der har noget at gøre med zombier, finder sted i virkeligheden:

Forskere forstår nu mere om, hvordan en svampe-parasit (Entomophthora Muscae), som man før har kaldt for ‘zombie-svampen’, overtager fluens nervesystem, så den begynder at klatre, indtil den ikke kan mere og dør.

Det skriver Harvard University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det bizarre fænomen har været kendt i nogle år inden for forskningen. Forskerne har dog ikke kunnet sige mere præcist hvorfor. Det kan man nu – men mysteriet fortsætter!

Et nyt studie foretaget på Harvard University i USA har for første gang fulgt fluerne, fra de blev smittet, og til de dør.

Studiet viser, at svampen overtager fluernes cirkadiske del af hjernen, der styrer døgnrytme, samt de neurosekretoriske celler, der producerer nogle bestemte hormoner i hjernen på fluen og får den til at klatre forvildet opad.

Det var ved hjælp af AI, at forskerne på Harvard fik et værktøj til at måle fluernes adfærd og påvise, hvilke neuroner der blev påvirket.

- Vi tror, at det er svampen, der driver aktiviteten og sætter gang i neuronerne, så hormonet udskilles og giver aktiviteten [hos fluen, red.], udtaler hovedforfatteren til studiet, cellebiologen og den selvudnævnte zombiolog, Carolyn Elya, i pressemeddelelsen.

De kunne også se gennem eksperimentet, der blev foretaget med bananfluer (Drosophila Melanogaster), at det tager 2,5 time, fra fluerne bliver ramt af svampesporerne, til deres skørhed begynder, og de til sidst dør.

Det viser sig også, at den infektion, som svampen har og udskiller hos fluen, også gør, at den let trænger gennem blod-hjerne-barrieren, der normalt ellers beskytter hjernen.

Når fluerne dør, stikker de snablen ned i den overflade, de sidder på, afgiver en klistret dråbe, der limer dem fast til overfladen, hvorefter de løfter vingerne, så svampesporerne lettere kan fortsætte deres zombie-rejse mod andre ofre.

- Der er stadig mange åbne spørgsmål, siger Elya afslutningsvis om studiet.

- Hvad det er, svampen i virkeligheden gør, er stadig et mysterium.

Studiet er udgivet i tidskriftet eLife.

