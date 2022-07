'Zombie-svamp' får hanfluer til at parre sig med kadavere

Svamperiget er et mystisk domæne.

De er hverken planter eller dyr. De kommer i sælsomme former og farver, og de lever overalt; på træernes bark, i havets mørke - og i værtsdyr, som de slår ihjel.

Én af sidstnævnte er den såkaldte 'zombie-svamp', flueskimmelsvampen (Entomophthora muscae).

Den inficerer fluer med dødelige svampesporer, der langsomt æder sin stadig levende vært indefra.

Men det bliver værre. Nu har et hold af danske og svenske forskere nemlig fundet frem til, at flueskimmelsvampen tryllebinder hanfluer med »forheksende feromoner« og får dem til at parre sig med døde, inficerede hunner.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forløbet er således: Omtrent seks dage efter infektion tvinger svampen sin vært til at sætte sig et højt sted, hvor hun dør.

Herefter begynder svampen at udløse duftstoffer - såkaldte sesquiterpener, som forskerne bag det nye studie har undersøgt nøje.

Hanfluerne tiltrækkes af duftstofferne, men bliver under parringen smittet med svampesporerne - og så har svampen en ny vært.

Men gyserfilmen er ikke slut. Forskerne undersøgte nemlig også hanfluernes sexvaner ved at give dem adgang til hunner, der var døde af forskellige årsager.

Observationerne viste, at hannerne ville helst parre sig med hunfluer, der havde været inficeret med flueskimmelsvamp, og allerhelst dem, der havde været døde i lang tid - og det er godt for svampen.

Hele 73 procent af de hanfluer, der havde været sammen med kadavere, der havde været døde i mellem 25 og 30 timer, blev inficeret, skriver Videnskab.dk.

Det samme gjaldt kun 15 procent af de hanfluer, der havde været sammen med inficerede hunfluer, der kun havde været døde i 3 til 8 timer.

Alt det peger således på, at svampen på sin egen måde ved, hvad den gør. Det siger Henrik H. De Fine Licht, der er lektor på Institut for Miljø og Plantevidenskab på Københavns Universitet og en af forfatterne til studiet.

- Vores observationer i studiet tyder på, at det er en meget bevidst strategi for svampen. Den er en sand mester i manipulation, og det er ret fascinerende, siger lektoren i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Det makabre studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The ISME Journal.

