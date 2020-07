100 millioner år gamle bakterier vækket til live

Det her er én af de historier, hvor man lige gnider sig en ekstra gang i øjnene for at sikre, at man har læst rigtigt.

Forskere fra Japan Agency for Marine-Earth har nemlig genoplivet små mikrober, der er mere end 100 millioner år gamle, og som blev fundet på havets bund tilbage i 2010.

Det skriver The University of Rhode Island i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, der bringer en video af forskernes ’fangst’.

Studiet er udgivet i Nature Communications, og ifølge pressemeddelelsen fandt forskerholdet de små mikrober via havboringer i det Sydlige Stillehav. Et område, der ellers regnes for at være fattigt på næringsstoffer og produktivitet.

- Vores vigtigste spørgsmål var, om liv kan eksistere i et miljø med begrænset næring, eller om det område reelt er en livløs zone, siger Yuki Morono, seniorforsker ved JAMSTEC og førsteforfatter på studiet, til The University Of Rhdoe Island.

- Og vi ønskede at vide, hvor længe mikroberne kunne opretholde deres liv uden næring mere eller mindre, tilføjer han.

Forskerteamet foretog adskillige boringer under havets overfalde, og her fik de deres svar: Mikrober, der har været fanget i havbundens sedimenter i over 100 millioner år, kan genoplives.

De skal blot have den rigtige næring og tilsættes ilt, skriver The University of Rhode Island.

- Vi vidste, at der var liv i havbundens sedimenter i nærheden af ​​de kontinenter, hvor der er begravet meget organisk stof, fortæller geomikrobiolog Steven D'Hondt fra University of Rhode Island, i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Men hvad, vi fandt, var, at livet strækker sig i det dybe hav fra havbunden helt til den underliggende klippekælder.

De tudsegamle mikrober fik under forsøget et boost af ilt og blev fodret med et underlag indeholdende kulstof og kvælstof, deres yndlingsspise, inden glassene så blev forseglet og først åbnet igen efter 21 dage, 6 uger eller 18 måneder.

Selv i de ældste prøver af sedimenter var forskerne i stand til at genoplive op til 99 procent af det oprindelige mikrobielle miljø, ifølge pressemeddelelsen fra University of Rhode Island.

Mon det samme gør sig gældende på Mars? Et nyt Mars-eventyr med et dansk bidrag skal i hvert fald gøre os klogere på, hvordan man finder små mikrober på den røde planet, hvilket du kan læse mere om her.

