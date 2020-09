120.000 år gamle fodspor vidner om et grønnere Saudi-Arabien

De vide ørkener, som normalt forbindes med det saudi-arabiske indland, var engang frodige stepper dækket af floder og søer.

Dyr som flodheste, elefanter og bøfler besøgte disse vandsteder for at slukke tørsten, og det samme gjorde de stenaldermennesker, som boede i regionen dengang.

Det afslører 120.000 år gamle menneskefodspor, som et internationalt hold af forskere har fundet nær en udtørret sø, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere fodspor fra søen.

- Fodspor er en unik form for fossile beviser, da de giver os et snapshot af et bestemt tidspunkt, som typisk repræsenterer få timer eller dage, en ‘opløsning’ vi normalt ikke får fra andre fund, fortæller forsker Mathew Stewart fra Max Planck Institute of Chemical Ecology, til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Stort mysterium i ørkenen er endelig løst, mener forskere

I alt fandt forskerne hundredvis af fodspor omkring den udtørrede sø, hvoraf kun syv af dem tilhørte mennesker.

Da der ikke blev fundet nogen stenværktøjer ved stedet, konkluderer forskerne, at de forhistoriske mennesker kun kortvarigt besøgte søen, nok for at hente vand og måske jage de tilstedeværende dyr.

Fodsporene blev fundet i 2017, efter de overliggende jordlag borteroderede.

Læs mere på Videnskab.dk: Se de seks gådefulde spor i Danmark, som arkæologer ikke kan forklare

Gennem en teknik kaldet optisk stimuleret luminescens, som virker ved at belyse kvartskorn i sandet og måle, hvor meget energi de afgiver, kunne forskerne datere fodsporene.

At fodsporene er cirka 120.000 år gamle betyder, at de stammer fra Eem-mellemistiden, som var en varmeperiode på 3.000-4.000 år mellem to sidste istider.

Udover fodsporene fandt man også 233 fossiler fra forskellige dyr ved den udtørrede sø, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

