14.000 år gammel menneskelort fundet i grotte i USA

Fundet beviser, at der boede mennesker i grotten for hele 14.000 år siden

Når man er arkæolog, er det ikke kun sten og gamle knoglerester, der fortæller, hvordan mennesket levede i fortiden. Nogle gange kan afsløringerne ligge i forhistorisk menneskelort, som en ny analyse viser. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk. https://videnskab.dk/kultur-samfund/aeldgammel-menneskelort-peger-paa-at-der-har-boet-mennesker-i-omstridt-oregon-grotte

Imellem år 2000 og 2010 indsamlede arkæologer adskillige forstenede lorte i Paisley-grotten i Oregon i USA, som blev dateret til at være mellem 14.400 til 14.000 år gamle.

Forskerne mente, at de stammede fra mennesker, hvilket ville gøre dem til de ældste daterede menneskelige levn på den vestlige halvkugle.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor spiser hunde lort?

Dengang blev der lavet en genetisk analyse af efterladenskaberne, som pegede på, at de kom fra mennesker, men nogle forskere satte spørgsmålstegn ved resultatet.

Der blev nemlig både fundet DNA fra mennesker og hunde, som nok har boet sammen med menneskene, i grotten for længe siden.

Med moderne teknologi har arkæologer nu analyseret 21 af prøverne, og 13 er blevet identificeret som stammende fra mennesker. To af dem er tidligere blevet dateret til at være 14.000 år gamle. Ergo tyder alt nu på, at der levede mennesker i grotten for 14.000 år siden.

Læs mere på Videnskab.dk: Skal min afføring flyde eller synke til bunds?

'Vores studie tilføjer noget til den voksende bunke af beviser for, at der var mennesker i Amerika for mere end 14.000 år siden,' siger John Blong til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Han er medforfatter på studiet og arkæolog ved Newcastle University.

Overfor Gizmodo påpeger Blong, at det ikke er enden på historien om den ældgamle menneske-’koprolit’ – det videnskabelige navn for fossileret afføring.

Det næste skridt bliver at analysere efterladenskabet for at finde ud af, hvad disse tidlige amerikanere spiste.

'Hæng på for mere spændende forskning fra Paisley-grotterne,' siger forskeren til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Se galleriet: Grotte-sensation i Mexico gemmer på fantastiske Maya-skatte

Dykkere gør deres livs fund i undersøisk hule

Forskere finder første barn af to forskellige menneskearter