3... 2... 1... SpaceX melder 'alle systemer klar' - igen

Det lykkedes ikke i onsdags. Nu forsøger SpaceX igen at sende to astronauter til rummet i samarbejde med NASA

'Alle systemer klar', skriver SpaceX på Twitter, mens der bliver holdt skarpt øje med vejrudsigten.

For i dag lørdag, klokken 21.22 dansk tid, forsøger SpaceX endnu en opsendelse fra NASA's Kennedy Space Center i Florida.

All systems go for Crew Dragon’s test flight with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug. Teams are keeping an eye on weather. Webcast will go live at ~11:00 a.m. EDT → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/AXDGNfqv0K — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Du kan følge opsendingen her på Ekstra Bladet.

Rumfartsvirksomhed SpaceX måtte onsdag aflyse det første forsøg på at skrive historie med kommercialiseringen af rumfart.

Tusindvis af mennesker så med, da SpaceX sendte live fra cockpittet 'Crew Dragon' på Falcon 9-raketten.

Her måtte astronauterne med 16 minutter tilbage af nedtællingen dog indse, at opsendelsen ikke blev til noget, da vejret var for dårligt.

For en sikkerheds skyld har SpaceX også booket opsendelsespladsen i morgen søndag kl. 21.00.

Næste stop månen

Mod det uendelige univers

Missionen, under navnet Demo-2, er den afsluttende test for at blive godkendt af NASA til at sende astronauter til og fra Den Internationale Rumstation.

19 timer efter opsendelsen onsdag vil kapslen fra Falcon 9-raketten blive koblet sammen med rumstationen.

Planen er herefter, at astronauterne bliver i rummet i mere end en måned og returnerer til jorden i selvsamme kapsel.

Klokken 21.22 dansk til forsøger SpaceX igen at sende astronauter til rummet efter sidste forsøg blev aflyst grundet dårligt vejr. Foto: Steve Nesius / Ritzau Scanpix

- Det er sandsynligvis drømmen for alle testpiloter at få muligheden for at flyve med et helt nyt rumskib, siger Robert L. Behnken ifølge New York Times.

Mission vil være et stort skridt på vejen mod i fremtiden at kunne sende rumfærger til månen, til mars og så endnu videre.

Sidste gang USA selv sendte astronauter til rummet var tilbage i juli 2011 med NASA's rumfærge Atlantis. Siden har amerikanske astronauter lånt sig til en plads på den russiske rumfærge Soyuz med opsendelse fra Bajkonur, Kasakhstan.