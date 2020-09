30.000 år gammel hulebjørn fundet i den sibiriske permafrost

Stenaldermenneskene i istidens Europa og Asien har haft en hård hverdag.

Ikke nok med at de skulle døje med den ekstreme kulde, som dækkede kontinenterne med is, kunne de også risikere at rende ind i den frygtindgydende hulebjørn, Ursus spelaus.

Og efter et ekstraordinært fund i Sibirien kan russiske forskere nu sætte ansigt på det forhistoriske rovdyr.

Det fortæller North-Eastern Federal University in Yakutsk (NEFU), i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Her har man nemlig for første gang nogensinde fundet et næsten intakt kadaver af en hulebjørn med hud, hår og alt det andet bevaret.

Hulebjørnen lå gemt i permafrosten i tusindvis af år, men efterhånden som permafrosten smelter, i takt med at den globale temperatur stiger, dukker der i stigende grad dyr fra fortiden op.

Kadaveret blev fundet på de nordsibirske Lyakhovsky-øer af rensdyrhyrder, der efterfølgende tog kontakt med forskerne fra NEFU.

Fundet er ekstraordinært, da man hidtil kun har fundet knogler og kranier fra den enorme bjørn.

- Dette er det første og eneste fund af sin slags – et helt bjørnekadaver med blødt væv. Det er fuldstændig bevaret, med alle organer på plads og selv dens næse, fortæller forsker Lena Grigorieva, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Det bløde væv gemmer sandsynligvis på et væld af genetisk information, som forskerne vil afsløre gennem DNA-analyse.

Forskerne har efter en indledede analyse konkluderet, at bjørnen levede for mellem 22.000 og 39.500 år siden.

Nu venter de på en kulstof 14-datering for at bestemme kadaverets alder mere præcist.

Hulebjørnen uddøde for cirka 15.000 år siden, formentlig fordi en stor del af dens føde forsvandt, da istiden tog til i intensitet.

