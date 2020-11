300 millioner planeter er muligvis beboelige

Et nyt studie afslører, at der alene i vores egen galakse, Mælkevejen, potentielt findes mere 300 millioner planeter, der ligner Jorden.

I marts 2009 sendte den amerikanske rumfartsorganisation NASA rumfartøjet Kepler ud i rummet på en tre og et halvt år lang mission.

Målet var finde exoplaneter, der ligner Jorden, og inden sin ’død’ i november 2018, hvor Kepler løb tør for brændstof, havde fartøjet fundet mere end 4.000 kandidater.

Hele 44 astronomer har i 2 år nærlæst den samlede data fra Kepler, og nu har holdet regnet sig frem til, hvor mange jordlignende planeter der findes, som potentielt er beboelige for mennesker i Mælkevejen.

Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.

Keplers overordnede mål var at måle et nummer kendt som ’eta-Earth’:

Hvor mange stjerner, der ligner Solen, har jordlignende objekter i kredsløb om sig indenfor en ’beboelig’ zone, der er varm nok til, at det jordlignende objekt kan have flydende vand.

Astronomerne vurderede, at mindst end tredjedel - og muligvis op til 90 procent – af stjerner, der minder om Solen set i forhold til masse og lysstyrke, har exoplaneter som Jorden i beboelige zoner.

Ifølge NASA findes der mere end 100 milliarder stjerner i Mælkevejen, hvoraf 4 milliarder af dem minder om Solen. Det skriver Videnskab.dk.

Hvis blot syv procent af disse stjerner har beboelige planeter i kredsløb om sig, findes der potentielt mere end 300 millioner beboelige planeter som Jorden i Mælkevejen.

'Vi har ikke fundet kandidater, der har samme størrelse som Jorden, eller som har det samme kredsløb eller præcis den samme stjerne som Solen,' siger Natalie Batalha, der er astronom ved University of California, Santa Cruz, som har været med til at lede Kepler-missionen fra begyndelsen, til New York Times ifølge Videnskab.dk.

