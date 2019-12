3500 år gamle guldbelagte grave fundet i Grækenland

To store grave er blevet opdaget og udgravet ved den antikke by Pylos i det sydlige Grækenland.

Et hold arkæologer fra University of Cincinnati i den amerikanske delstat Ohio har været med til at udgrave de to gravkamre, som er omkring 3.500 år gamle. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder fra udgravningerne.

Selvom gravene var blevet plyndret i antikken, har arkæologerne fundet tusinder af stykker bladguld, der engang forede gravkammeret.

Gravene var oprindelig bygget som bikube-lignende kupler, kendt som tholos, men er kollapset med tiden. Den største af de to grave var lidt under 12 meter i diameter, og den mindre grav var 8,5 meter.

De fyrstelige grave tegner et billede af akkumuleret rigdom og status, mener forskerne. Det indeholdt rav fra Baltikum, ametyst (smykkesten af kvarts-gruppen) fra Egypten, importeret karneol (også kvarts), og masser af guld.

Samtidig er gravene placeret på et smukt sted med kig ud over Middelhavet, på det sted hvor paladset tilhørende kong Nestor – kendt fra de berømte værker Iliaden og Odysseen – senere skulle både rejse sig og falde i ruiner.

Det, der er interessant ved dette fund, er, at gravene er fra før den klassiske græske æra med Homers historier om Iliaden og Odysseen - de foregår først 700 år senere. Gravene er derfor fra en tidsperiode, som ikke er veldokumenteret.

De nye fund vil være med til at ændre opfattelsen af Pylos.

- Hvis du kigger på et kort, er Pylos et øde område. Man skal krydse bjerge for at komme hertil, udtaler Sharon Stocker, én af arkæologerne fra University of Cincinnati, som står bag fundet.

- Men hvis du kommer fra havet, giver denne beliggenhed mere mening. Det er på vejen til Italien. Vi er ved at forstå, at dette er en meget central og vigtig placering på bronzealderens handelsrute, udtaler hun i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

