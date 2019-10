480 millioner år: Forskere finder verdens ældste kø

Når du står i kø i supermarkedet, er det ikke nødvendigvis et nyt fænomen, som er udsprunget af vores moderne samfund.

En gruppe forskere fra Frankrig, Schweiz og Marokko har nemlig fundet fossiler, som antyder, at dét at befinde sig i kø af andre individer kan dateres helt tilbage til for 480 millioner år siden. Det skriver phys.org ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se dyrenes nulevende slægtning, dolkhalen.

I Marokko har forskerne fundet fossiler, som ligger i en næsten snorlige linje - alle med hovedet i samme retning.

Fossilerne af dyret Ampyx piscus er en art af trilobitter, som er et uddødt leddyr. Ampyx piscus kunne godt minde lidt om en forvokset bænkebider.

Forskerne mener, at det at dyrene stod i en form for kø efter hinanden kunne have visse fordele, hvis man ser det i et evolutionært perspektiv.

I studiet kan man læse, at de små dyr angiveligt har holdt kontakt med og styr på hinanden via de lange tentakler på højre og venstre side af dyret, som peger bagud.

Fordi dyrene er blinde, var det med stor sandsynlighed en god metode til ikke at blive væk fra hinanden.

De små leddyr har sandsynligvis helt med vilje dannet disse køer med hinanden, mens de har bevæget sig hen over den forhistoriske havbund.

Hvis man ser på omfanget af de lineære mønstre, og hvor konsekvente de er, er det meget usandsynligt, at kø-dannelsen blot er et resultat af havstrømme eller lignende, påpeger forskerne bag studiet.

Jean Vannier, forsker ved University of Lyon, Frankrig, er medforfatter på studiet. Han forklarer, at denne opførsel kan have noget at gøre med formering.

- Dét at leve og bevæge sig i grupper ser ud til at have været en evolutionær fordel for forhistoriske dyr, uddyber han.

Og det er ikke kun Ampyx piscus, som har haft fordel af at bevæge sig i kø-lignende mønstre for at overleve.

Den førnævnte dolkhale formerer sig i lignende mønstre ved kysten.

