5.000 år gammel massegrav vidner om uhyggelig familietragedie

Tilbage i 2011 gjorde flere arkæologer et uhyggeligt fund, der siden har vist sig at være skelsættende, set fra et historisk perspektiv.

En grav nær den polske landsby Koszyce fanger nemlig et tragisk øjeblik i historien, da flere familier for 5.000 år fik slået kraniet ind og derefter blev placeret i en massegrav.

Et nyt kig på skeletternes DNA har imidlertid været med til at give historikere et nyt perspektiv på kultursammenstød omkring starten af bronzealderen, hvor arkæologerne, baseret på radio- og kulstofmålinger, kan datere knoglerne tilbage til omtrent 2880-2776 f.v.t.

Det skriver Videnskab.dk på baggrund af et studie, der er udgivet i tidsskriftet PNAS.

I selve graven fandt arkæologerne i alt knogler fra 15 mennesker, og de lå placeret efter slægtskab, hvilket ikke syntes at være tilfældigt.

Det ældste individ i graven var en midaldrende kvinde, der var placeret ved siden af sine to sønner, mens en kvinde på 30-35 år lå placeret sammen med sine to børn.

Arkæologerne afdækkede ligeledes et mønster. Der befandt sig nemlig udelukkende knogler fra to mænd, hvorfor arkæologerne ifølge Science Alert har en formodning om, at fædrene var ude enten at jage eller handle, mens det frygtelige scenarie udspillede sig.

De nye fund kan være med til at klarlægge yderligere viden om det rumænske Europa, der på den tid stod overfor en stor kulturel omvæltning.

De ting, der blev fundet på gravstedet, antyder, at de døde tilhørte Globular Amphora-kulturen. En gruppe, der kan skelnes fra deres naboer med deres brug af lergods og tendens til at foretrække svin som husdyr.

Netop oprindelsen af den centraleuropæiske kultur har længe været genstand for en intens debat, da modstridende modeller har peget på forskellige scenarier i forhold til migration og kulturel indflydelse.

