7.000 år gamle: Hvad blev mystiske saudiarabiske monumenter brugt til?

Konstruktionerne kan have været rituelle pladser, men det er også muligt, at de markerede territorier

Rundt omkring i Saudi-Arabien findes hundredvis af sten-konstruktioner større end fodboldbaner.

Et nyt studie viser, at de måske er blandt nogle af verdens ældste monumenter og daterer mere end 7.000 år tilbage. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos af de sære monumenter.

De mystiske konstruktioner kaldes 'mustatiler', som på arabisk betyder rektangel.

Monumenterne består af lave stenvægge, som fra oven tegner et mønster, der ligner kunne ligne en hegnslåge på en mark.

De mindste er omkring 15 meter lange, mens den største er hele 616 meter lang.

Ingen ved, hvad monumenterne blev bygget til, men det undersøger et nyt studie.

- Det monumentale landskab er blandt de tidligste store monumentale sten-konstruktioner, man har set noget sted i verden, skriver forskerne i studiet.

Forskerne peger blandt andet på, at sten-konstruktionerne måske blev brugt til rituelle formål.

På en af dem fandt de nemlig et maleri med geometriske mønstre.

- Konstruktionerne har formentlig været spektakulære syn, og de har muligvis været ret udførligt malet, fortæller hovedforfatter til studiet Huw Groucutt til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Mustatilerne har ingen indgang, og forskerne fandt ikke noget, der peger på, at monumenterne har haft en praktisk funktion.

I stedet er det muligt, at de har tjent sociale og rituelle formål, men man ved endnu ikke, hvilke slags ritualer der kan have fundet sted ved de store, mystiske sten-konstruktioner.

Forskerne peger dog også på, at de saudiarabiske mustatiler kan have markeret territorier.

For hvis forskerne har ret i, at monumenterne er omkring 7.000 år gamle, blev de nemlig bygget i en periode, hvor mange saudiarabere var kvægavlere og havde brug for at afmærke deres land, skriver Live Science.

Selvom forskerne bag studiet ikke er sikre på, hvad mustatilerne faktisk blev brugt til, vækker studiet begejstring blandt andre forskere.

Gary Rollefson, emeritus professor ved Whitman College i Washington, kalder studiet »utroligt spændende,« skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Han tilføjer samtidig, at der findes andre sten-konstruktioner i området, som heller ikke har nogen tydelig praktisk anvendelse, men som altså også kan have være blevet brugt til rituel aktivitet.

