900 år gammelt mysterium i Odense Domkirke er løst

Den danske historie er fyldt med uopklarede mysterier, men nu er et af dem blevet løst. Det skriver Videnskab.dk.

I mere end 900 år har Knud Den Helliges jordiske rester ligget i et såkaldt helgenskrin i Odense Domkirke. Det samme gælder hans bror, Benedikt, og begge helgenskrin er i dag udstillet med glaslåg, så besøgende kan kigge ned til dem.

Ifølge historiske kilder blev begge brødre svøbt i og lagt på kostbare stoffer, da de blev lagt i deres relikvieskrin.

Læs mere på Videnskab.dk: 2.200 år gammel krigergrav kaldes et af de største arkæologiske fund i Storbritannien

Og her kommer mysteriet ind i billedet:

Efter at have undersøgt nogle af tekstilerne konkluderer en række forskere, at Knud Den Helliges skrin ikke indeholder de dyrebare silkestoffer, han oprindeligt blev klædt i, men i stedet tyder det på, at han ligger med sin brors ligklæder.

- Det er fristende at tro, at Knud Den Helliges dyrebare silkestoffer er blevet stjålet på et eller andet tidspunkt efter 1582 e.Kr., siger professor Kaare Lund Rasmussen i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet, skriver Videnskab.dk.

Han er professor og ekspert i arkæometri ved Syddansk Universitet og har været med til at undersøge tekstilerne.

Historiske kilder fra 1536 har beskrevet, at Knuds skrin var foret med sjældne silkestoffer og blandt andet yderligere indeholdt et stykke dobbelt gul silke med gult silkebroderi.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvordan så vikingerne egentlig ud?

Relikvierne blev klodset op bag en mur i kirken efter den protestantiske reformation i 1536, men i 1874 blev de udstillet i kirken igen.

Her undrede datidens forskere sig over, at de mest værdifulde silkestoffer lå i Benedikts skrin og ikke i Knud Den Helliges – da Knud var den mest betydningsfulde af de to.

Herefter besluttede forskerne at flytte stofferne fra Benedikts til Knuds skrin.

Blandt de tekstiler, der oprindeligt var beregnet til Benedikt, men senere placeret hos Knud, er desuden en pude med fuglemotiv og et stykke silke, kaldet Ørnetæppet.

De to brødre blev myrdet i år 1086 i en kirke, der lå, hvor domkirken i dag ligger.

I år 1100 blev Knud ophøjet til helgen.

Andre artikler på Videnskab.dk

Stor vikingeskat fundet i Skotland

Gorm den Gamle printet i 3D: Havde mærkelig gevækst i nakken

Mikroskopisk ring af carbon leverer svar på 50 år gammelt mysterium