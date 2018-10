Årets mikrofoto afslører skjulte juvel-øjne

- Jeg føler, at jeg fotograferer en smykkesamling, siger vinderfotograf om sit insektbillede.

Nikon Small World-konkurrencen, der i år afholdes for 44. gang, har netop fundet sin vinder. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se mange flere fotos fra konkurrencen.

Hvis vi ikke havde teknologi, der kunne fotografere det, der er usynligt for menneskeøjne, ville vi aldrig finde ud af, hvor smukke øjne, der sidder på en snudebille.

Det er netop et snudebille-øje, der løb af med sejren i årets konkurrence.

Til konkurrencen tager fotograferne tager billeder med kameraer, der er koblet op til mikroskoper for at få den mikroskopiske verden til at træde frem i farver.

Teknikken kaldes et ’fotomikrografi’.

Vinderbilledet er taget af fotografen Yousef Al Habshi fra De Forenede Arabiske Emirater og forestiller øjenområdet hos en snudebille af arten Metapocyrtus subquadrulifer.

Billen lever på Filippinerne og måler mindre end 11 mm.

Og så er det jo svært, under normale omstændigheder, at se, at området omkring dens øjne ligner ædelsten, som fotografen siger til arrangørerne af konkurrencen.

- Det er ikke alle mennesker, der værdsætter de små arter, særligt insekter, men gennem fotomikrografi kan vi finde frem til en ny, smuk verden, der ikke er set før, udtaler Yousef Al Habshi til Nikon Small World ifølge Videnskab.dk.

På trods af sine smukke øjne har snudebillen et blakket ry. Den ødelægger nemlig menneskers afgrøder.

Imidlertid indgår Yousef Al Habshis nærbilleder af billen også i forskning, der skal gøre det lettere at kontrollere populationen af snudebiller.

- Billede- og mikroskopteknologier udvikler sig fortsat og tillader dermed kunstnere og forskere at indfange videnskabelige øjeblikke med usædvanlig klarhed. Dette års førsteplads illustrerer smukt dette faktum, siger Eric Flem fra Nikon Instruments ifølge Videnskab.dk.

