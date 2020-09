Årets sjoveste dyrefoto skal kåres

Dyr kan være lige så sjove som mennesker, og af og til tager en naturfotograf et billede, der kan få selv den største dyreskeptiker til at trække på smilebåndet.

Comedy Wildlife Photography Awards har endnu en gang samlet en ordentlig bunke af årets mest komiske fotografier med dyr, og du kan være med til at vælge, hvilket et, som er det bedste. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se mange flere fotos fra konkurrencen.

Vinderne af konkurrencen bliver offentliggjort 22. oktober 2020.

I år markerer konkurrencen også den meget specielle tid, vi lever i, mener medstifter af konkurrencen og fotograf Tom Sullam.

- Verden gennemgår omvæltninger uden fortilfælde, men det stærkeste lysglimt, der kommer ud af mørket, er den positive indflydelse, som vores selvpålagte nedlukninger har udøvet på klimaet, siger han i en officiel udtalelse. Det skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

- Desværre mister mange bevaringsindsatser deres økonomiske støtte, og vores konkurrence eksisterer for at skabe opmærksomhed og smil, og for forhåbentlig at støtte vilde dyr rundt omkring i verden.

