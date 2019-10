Aldrig set før: Gris bruger redskaber

For første gang har forskere observeret grise i færd med at bruge et redskab

Brugen af redskaber har spillet en afgørende rolle gennem hele menneskets udvikling. Derfor er det altid fascinerende at observere, når andre dyr er i stand til at gøre os kunsten efter.

Vi ved, at eksempelvis delfiner og krager også bruger redskaber, men nu ser det ud til, at vi skal tilføje et nyt dyr til listen.

En gruppe forskere har nemlig observeret filippinske visaya-vortesvin i færd med at grave i jorden med en pind i en zoologisk have i Paris. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af de gravende grise.

Det er første gang nogensinde, at forskerne har set en gris bruge et redskab.

Læs mere på Videnskab.dk: De leger, bruger redskaber og lærer hinanden ting: Hvorfor ligner delfiner mennesker så meget

Meredith Root-Bernstein, der forsker i bevaringsbiologi i Frankrig, opdagede vortesvinets redskabsbrug ved et tilfælde, da hun i 2015 var på besøg i Ménagerie du Jardin des plantes.

Det fik hende til at undre sig, men da hun søgte efter ‘gris’ og ‘redskaber’ på internettet, var der ingen resultater.

Hun samlede derfor et hold forskere, der gik i gang med at observere grisenes adfærd, og efter et stykke tid uden held lykkedes det dem endelig at fange hændelsen på video.

Forskerne formoder, at vortesvinene benytter sig af pinde, når de skal bygge deres reder.

Læs mere på Videnskab.dk: Skriiig! Hvad er det for en alien-edderkop?

Præcis hvorfor de gør det, undrer dog forskerne, for det lader ikke til, at det at bruge redskaber er mere effektivt end at bygge rede uden redskaber.

Forskerne har lavet en videnskabelig rapport om deres opdagelse, men det er svært at drage nogle konklusioner ud fra studiet, da det er baseret på en ekstremt lille gruppe dyr, som er i fangeskab.

Dog tyder noget på, at vi måske skal til at gentænke, hvordan vi ser på grise og deres forhold til redskaber.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sex med dyr – ja, hvorfor ikke?

Ny slange-art fundet: Den kan bide fra sig og forgifte dig med lukket mund

Top 5: Se de vildeste dyre-penisser