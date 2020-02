Aldrig set før: Kvinde tisser alkohol

For første gang har læger observeret, at en levende person brygger alkohol i sin blære på grund af en usædvanlig medicinsk tilstand.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Den mystiske sag begyndte, da en 61-årig kvinde med leverskader og dårligt behandlet diabetes besøgte University of Pittsburg Medical Centre Presbyterian Hospital i USA.

Kvinden skulle på venteliste til en levertransplantation.

Lægerne mistænkte, at hendes problemer skyldtes et skjult alkoholmisbrug, fordi der dukkede alkohol op i hendes urinprøver. De selvsamme prøver viste dog efter nærmere analyse, at kvinden ikke var alkoholiker.

Det hele blev endnu mere usædvanligt, da lægerne målte store mængder af glukose i kvindens urin. Glukose kendes også som blodsukker, og sygdommen diabetes er kendetegnet ved et for højt niveau af glukose i blodet.



Læs mere på Videnskab.dk: Nyt studie: Mand blev fuld, fordi hans tarme begyndte at brygge alkohol

Sammen med de høje niveauer af glukose fandt lægerne også høje mængder af gærsvampe i urinprøverne.

- Disse fund fik os til at teste, om gæret i blæren kunne gære sukker til at producere alkohol, står der i sagsrapporten i Annals of Internal Medicine, skriver Science Alert. Og den teori viste sig at holde stik.

Lægerne observerede en utrolig høj alkoholproduktion i kvindens blære. Gæren i hendes blære, der kickstartede processen, blev identificeret som 'Candida glabtrata'; en gær, der findes naturligt i kroppen, men normalt aldrig i så store mængder.

Imens lægerne undersøgte kvinden, blev de opmærksomme på andre beskrivelser af lignende tilfælde, hvor der var blevet produceret alkohol i urinen. Det var dog kun tidligere set i døde mennesker og under eksperimenter udført inde i kroppen.

Den nyopdagede sygdom, som lægerne foreslår at kalde for enten 'bladder fermentation syndrome' eller 'urinary auto-brewery syndrome', minder om en kendt tilstand kaldet 'auto-brewery syndrome'.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvordan så vikingerne egentlig ud?

Sådan bliver kvinder tilfredse med deres sexliv

Sådan løser man en Rubiks terning på fem sekunder