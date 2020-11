Aldrig set før: Mystisk fund på Saturns største måne

På Saturns måne Titan har astronomer opdaget et meget sjældent molekyle. Faktisk er det så sjældent, at det aldrig er blevet fundet i andre atmosfærer

Saturns største måne, Titan, er noget helt særligt, og nu er den blevet endnu mere unik.

Som den eneste måne i solsystemet, har Titan en tæt atmosfære, der mest af alt består af kvælstof, mens den næsthyppigste bestanddel er metan (biogas red.).

Astronomer har nu i nye forsøg opdaget, at Titan har molekylet cyclopropenylidene (C3H2) i sin atmosfære.

C3H2 er et ekstremt sjældent carbon-baseret molekyle, som man hidtil kun har kunnet genskabe på jorden ved forsøg i laboratorier.

Molekylet er faktisk så sjældent, at det aldrig nogensinde er set før i Solsystemet eller andre steder.

Forskere spekulerer i, om C3H2 kan være en byggesten som et led i skabelsen af mere komplekse, organiske molekyler, der en dag kan føre til skabelsen af liv.

'Vi ser Titan som et slags laboratorium ude i virkeligheden, hvor vi ser kemiske processer, der minder om processer under jordens skabelse,' siger astrobiologen Melissa Tranier fra NASA’s Goddard Space Flight Center til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Her er Trainer en af hovedforskerne, der skal udforske Titan ved NASA’s kommende Dragonfly-mission, som indledes i 2027.

'Vi skal lede efter større molekyler end C3H2, men vi har brug for at finde ud af, hvad der sker i dens atmosfære, for at forstå de kemiske reaktioner, der fører til dannelsen af komplekse, organiske molekyler,' fortæller Trainer til mediet.

