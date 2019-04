Aldrig set før: Vild vandøgle bruger 'dykkerklokke'

En vandøgle i Costa Rica har udviklet helt ekstraordinære evner, der kan få den til at trække vejret under vand i op til 16 minutter.

Det har en amerikansk forsker og biolog ved Binghamton University i New York opdaget, skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af den sære øgle.

Vandøglen, der bærer det latinske navn Anolis aquaticus, har udviklet en boble på hovedet, der kan bruges som 'dykkerklokke' - altså, et åndedrætssystem under vand.

Biologen bag opdagelsen hedder Lindsey Swierk, og hun har flere teorier om, hvorfor vandøglen er blevet så dygtig en dykker.

- At kunne dykke og være under vandet i så lang tid er en anti-rovdyrsstrategi blandt vand-anoler (en særlig slange- og øgleslægt, red.), siger Lindsey Swierk i pressemeddelelsen.

Hun påpeger desuden, at øglen ikke er særlig hurtig, og at den derfor har været nødt til at udvikle en alternativ forsvarsmekanisme.

Undersøgelser af vandøglernes mave viser også, at de nærer sig ved en type insekter, der hovedsageligt lever under vand, hvilket er endnu en årsag til, at øglerne har brug for at kunne dykke i op til 16 minutter.

Øglernes enestående åndedrætssystem blev egentlig opdaget ved lidt af et tilfælde, fortæller Lindsey Swierk.

- Jeg var imponeret og rimelig forvirret over, hvor længe de kunne dykke, hvilket gjorde mig nysgerrig på at undersøge øglerne nærmere med et undervandskamera de næste par år, siger hun i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Her opdagede hun så den spøjse luftboble på øglens hoved, som, hun mener, øglen bruger til at trække vejret med under vand. Øglerne kan desuden have nogle luftlommer omkring hovedet og halsen, som de kan sende op i boblen, så de kan trække vejret, mener den amerikanske forsker.

Lindsey Swierks videoer er de første i verden, der dokumenterer vandøglernes mærkværdige luftboble.

