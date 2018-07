Alkohol kan muligvis forbedre din sædkvalitet

Hvis du vil have god sædkvalitet, kan du med fordel drikke lidt alkohol, tyder et nyt forsøg på.

Én af en de faktorer, som menes at påvirke sædkvaliteten, er alkohol, som før er blevet mistænkt for at forringe sædkvaliteten.



Men ifølge et nyt studie ser det ud til, at alkohol i moderate mængder muligvis forbedrer mænds sædkvalitet.



Det skriver Eurekalert.com ifølge Videnskab.dk.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/studie-kobler-moderat-alkohol-indtag-til-bedre-saedkvalitet



Mændene, der blev undersøgt i studiet, måtte ikke at få udløsning i 2-5 dage, hvorefter de skulle aflevere en sædprøve og en spørgeskemabesvarelse omkring deres alkoholvaner og livsstil.



Læs også på Videnskab.dk: Er sæd en god rynkecreme?



Det viste sig, at mændene, der drak 4-7 genstande om ugen, havde både mere sæd og flere sædceller i deres sædprøver, end de mænd, der kun drak 1-3 genstande.



Studier har tidligere tydet på, at små mængder alkohol er uskadeligt for sædkvalitetet. Men at moderate alkoholmængder ligefrem skulle være godt for sæden, virker næsten for godt til at være sandt.



Læs også på Videnskab.dk: Sæd påvirker muligvis kvinders hjerner



Resultatet skal da også tages med et gran salt, fordi det bygger delvis på en spørgeskemaundersøgelse, hvor forskerne ikke har mulighed for at fjerne alle usikkerhederne.



For eksempel kan man forestille sig, at mændene, der drikker moderate mængder alkohol, måske samtidig lever et sundere liv, og at det er den virkelige grund til deres gode sædkvalitet.



Få flere tip til, hvordan du selv kan vurdere ny forskning, når du læser om den i medierne i Videnskab.dk's manifest.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor skyder mænd ikke al sæden af, når de får udløsning?

Hvordan undgår man at få dårlig sædkvalitet?

Hvorfor falder sædkvaliteten blandt vestlige mænd?