Alligatorer kan få deres haler til at vokse ud igen

Det er velkendt, at firben kan få deres hale til at vokse ud igen, efter de har mistet den, men større krybdyr er ikke hidtil blevet undersøgt lige så nøje.

Det laver et nyt studie udgivet i tidsskriftet Scientific om på nu, skriver PhysOrg ifølge Videnskab.dk.

Det viser sig, at unge alligatorers haler også har evnen til at vokse ud igen og kan nå en længde svarende til 18 procent af alligatorens totale kropslængde.

Læs mere på Videnskab.dk: Kolossal dræber-krokodille gik på to ben

Forskerne har brugt avancerede skanningsmetoder og studeret alligatorernes anatomi og vævsorganisering, for at undersøge de nyudvoksede halers struktur.

Sådan har de fundet ud af, at de nye haler er komplekse strukturer med et centralt skelet bestående af brusk omkranset af bindevæv, som er forbundet med blodkar og nerver.

Det nye fund giver ny viden om hvirveldyrs haler, mener forskerne.

Læs mere på Videnskab.dk: Se videoen: Krokodiller kan galoppere

- Forfædrene til alligatorer, dinosaurer og fugle skilte sig ud for omkring 250 milliarder år siden. Vores opdagelse af, at alligatorer har bibeholdt det cellulære maskineri til at gro deres komplekse haler tilbage, imens fugle har mistet evnen, rejser spørgsmålet om, hvornår i evolutionen denne evne gik tabt, siger studiets professor og medforfatter til studiet Kenro Kusumi fra Arizona State University til Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Der er endnu ikke fundet evidens for det, men måske er der endnu uopdagede dinosaurskeletter i jorden med haler, der er vokset ud igen, vurderer han.

Andre artikler på Videnskab.dk

Årets vildeste naturbilleder: Krokodillefar med 100 unger på ryggen

Hvor er beviserne for evolution?

Hajen mod alligatoren – hvem ville vinde kampen?