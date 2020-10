Alvorlige coronatilfælde har forbindelse til neandertalerne

En særlig gensekvens fra neandertalerne tredobler risikoen for at ende i respirator med COVID-19

Historien viser, at moderne mennesker og neandertaleres veje har krydset hinanden, hvilket har resulteret i børn.

Disse skæbnesvangre møder kan spores direkte frem til nutiden, hvor menneskets genetik har betydning for, hvor alvorligt man kan blive ramt af coronavirus. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Ny forskning viser, at mennesker, som har bestemte gener, der stammer fra neandertalerne, har tre gange større risiko for at skulle have hjælp af en respirator til at trække vejret efter at have pådraget sig coronavirus.

DNA-stykket, der findes i omkring 50 procent af populationen i Sydasien og 16 procent af populationen i Europa, kan spores tilbage til neandertalerne, hvilket altså muligvis øger risikoen for at blive hårdere ramt af COVID-19.

Det er evolutionsantropologen Hugo Zeberg fra Max Planck Instituttet i Tyskland og genetikeren Svante Pääbo fra Okinawa Institute of Science and Technology i Japan, der har analyseret genetisk data fra 3.199 indlagte coronapatienter.

Her fandt de to forskere frem til, at genvarianter fra ‘kromosom 3’, der er en af de 23 kromosompar i et menneske, optrådte mere hyppigt hos indlagte patienter end andre.

Hvorfor dette er tilfældet, er forskerne ikke klar over endnu.

- Vi undersøger det så hurtigt som muligt sammen med mange andre, siger Svante Pääbo til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

