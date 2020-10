Arkæologer finder graven til formodet angelsaksisk krigsherre

Det forunderlige fund kan give forskerne ny viden om magtbalancen i 600-tallets England.

En mands skelet er fundet nær floden Thames i Berkshire, England. Omkring ham ligger pyntegenstande, spyd og et sværd, der stadig hviler i skeden.

Mandens skelet tyder på, at han har været muskuløs, og med sine 1,80 centimeter har han tilmed været et godt stykke højere end gennemsnittet for sin tid under den tidlige, europæiske middelalder i år 600.

Det skriver Videnskab.dk



'At være macho under denne her periode… Det var en stor del af folks liv,' siger professor Gabor Thomas, der er specialist i tidlig-middelalder-arkæologi ved University of Reading, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Med andre ord har manden med al sandsynlighed været noget af et krigerbrød. Forskerne bag analysen af graven, der blev fundet i august, mener tilmed, han kunne være en vaskeægte krigsherre.

Det skyldes, at Marlow-krigsherrens, som han kaldes, grav var fyldt med kostbare gaver, og at graven er anbragt på en bakkehøj, der så udover floden Thames.

'Han er positioneret på en måde, så han ser ud over det territorium,' siger Thomas til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Graven fortæller også nyt om magtbalancen og det engelske samfund tilbage i 600-tallet. Man ved, at to konkurrerende kongedømmer kæmpede om området omkring Berkshire.



Fundet af den formodede krigsherre tyder nu på, at der har været en stærk stammemagt der, inden landet blev et grænseland mellem seks engelske kongedømmer i de angelsaktiske århundreder fra 600 til 1100-tallet.

