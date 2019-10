Arkæologer gør vildt fund under busstation

På en byggeplads i Exeter i England har arkæologer gjort et vildt fund

Renoveringen af en busstation i Exeter i det sydvestlige England skulle vise sig at blive langt mere interessant end først antaget.

Udgravningerne afslørede et romersk fort, og arkæologer kalder fundet for både uventet og vigtigt.



Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Opdagelsen af endnu et nyt romersk fort i byen demonstrerer - sammen med en fæstning og nogle bade fundet tilbage i 1970’erne samt flere andre store militære fundsteder i det seneste årti - hvor vigtig en rolle Exeter-området spillede i de første årtier af den romerske erobringstid, fortæller Andrew Pye, der arbejder som arkæologisk administrator i Exeter byråd, til The Guardian.



Udgravningerne afslørede to grøfter, der løb parallelt med hinanden, og som var en del af et hidtil ukendt militært område. Derudover fandt man mønter og keramik, som var blevet lavet til tropperne.

- Sammen med de tidligere fund i Exeter er det nye fund med til at demonstrere, hvor meget af byens historie, der kan overleve usandsynlige steder, på trods af skader forårsaget af bombning og moderne fundamenter af beton, forklarer Andrew Pye til The Guardian.

Arkæologerne mangler fortsat at foretage yderligere analyser af deres fund, der kan hjælpe dem til at redefinere historien.





