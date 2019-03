Arkæologisk massegrav: Hjerter blev flået ud af børn og dyr

Arkæologer har fundet resterne af 137 børn i en 500 år gammel massegrav i Peru.

Skeletter fra 137 børn, 3 voksne og 200 lamaer er fundet i en over 500 år gammel massegrav i Peru.

Fundet kan være fra den største historiske børneofring, man nogensinde har fundet, skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

'Det er den største ofring af børn fundet af arkæologer af alle steder i verden,' fortæller en af forskerne bag fundet, John Verano, der er professor i antropologi ved Tulane University i New Orleans til LiveScience ifølge Videnskab.dk.

'Og det er den største ofring af lamaer, der er fundet i Sydamerika. Der findes ingenting som dette nogen steder i verdenen,' tilføjer han.

Det i forvejen dramatiske fund gøres endnu mere makabert ved, at børnene og lamaerne tilsyneladende har fået deres hjerter flået ud som en del af ofringen.

Forskerne har således fundet snitmærker ved brystbenene og malplacerede ribben på mange af skeletterne, hvilket tyder på, at de har fået åbnet brystet, så hjerterne kunne rives ud.

Udgravningsstedet blev opdaget i 2011 i det moderne Peru tæt ved byen Chan Chan, der ligger cirka 3,2 kilometer fra kysten og i en højde på 350 meter. Det var et område, hvor indianere fra chimúkulturen herskede fra 1100 til cirka 1470.

Grunden til ofringerne er uklar, men forskerne mener, at det kan have et sammenfald med voldsomt regnfald og oversvømmelser - vejrfænomener, som man stadig ofte oplever i området i dag.

Forskerne har fundet fodspor fra mennesker og dyr i mudder, hvilket tyder på, at området var vådt, da ofringerne fandt sted. Det er dog stadig kun et gæt fra forskerne, at ofringerne skyldes voldsomt vejr.

Ryan Williams, der er professor i antropologi ved The Field Museum i Chicago og ikke har været involveret i studiet, mener ifølge LiveScience, at fundet giver »en fantastisk indsigt i ritualerne og ofringernes praktik hos chimúkulturen«.

Han forklarer yderligere, at man skal huske på, at chimúkulturen havde et helt andet verdensbillede, end det moderne Vesten har i dag. De havde blandt andet et andet forhold til døden og individets rolle i kosmos.

