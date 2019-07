Arktis står i flammer

Arktis bliver i disse dage opvarmet dobbelt så hurtigt som resten af planeten, og efter en juni, der satte rekord for at være den varmeste juni-måned nogensinde, er der bogstaveligt talt gået ild i Arktis.

Mere end 100 skovbrande er siden begyndelsen af juni brudt ud i den arktiske region - fra Grønland til Sibirien og Alaska - og flere af dem er så omfattende, at de kan ses fra rummet.

Det skriver Videnskab.dk.

I Rusland alene er 11 ud af 49 regioner alvorligt ramt af skovbrande:

Skovbrande i Arktis er ikke unormalt, men de seneste år er det blevet tydeligt forværrede af den globale opvarmning.

Klimaforskere og The World Meteorological Organization har kaldt dette års skovbrande for 'uden fortilfælde' med henvisning til antal og omfang af brandene, skriver Science Alert.

- Der er tale om nogle af de største brande på planeten med et par, der virker til at være større end 100.000 hektarer, siger klimageograf Thomas Smith fra London School of Economics til USA TODAY.

- Mængden af COudledt fra brandene ved Arktis i juni 2019 er større end mængden af al den COder er udledt fra Arktis-brande i samme måned fra 2010 til 2018 sammenlagt, fortsætter han.

Områder, der ikke brænder, lider under røgen, og i større de større byer i Rusland er luftkvaliteten forværret, ifølge en rapport fra NASA Earth Observatory.

