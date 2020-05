Arktiske jagtedderkopper æder gerne hinanden

Jagtedderkopper i Arktis bliver større og får flere unger under de stigende temperaturer. Og det får dem også til at spise hinanden.

Sådan. konkluderer amerikanske forskere fra Washington University i St. Louis i et nyt studie. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se fotos fra forskernes undersøgelser.

'Selvom kannibalisme formentlig ikke er det bedste kostvalg for disse edderkopper, indikerer vores felt- og eksperimentelle data, at når der er masser af edderkopper i nærheden, slår de sig oftere på kannibalisme,' siger postdoc Amanda Koltz, der er førsteforfatter på det nye studie, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

'Det er formentlig en afspejling af en øget kamp om ressourcer blandt edderkopperne,' siger Amanda Koltz.

Til det nye studie lavede forskerne feltobservationer af vilde jagtedderkopper to forskellige steder i den arktiske del af Alaska.

Observationerne blev sammenholdt med et lukket forsøg, hvor forskerne øgede koncentrationen af edderkopper i et bestemt område i naturen.

Feltobservationerne viste, at områder med større hunner generelt havde færre unge edderkopper.

Det overraskede forskerne, for større hunner får normalt flere unger end mindre hunner.

En kost-analyse afslørede, at de større edderkopper formentlig oftere spiser andre edderkopper af samme art.

Den teori blev understøttet af det lukkede forsøg.

'Jagtedderkopper, der blev eksperimentelt udsat for højere koncentrationer (af andre jagtedderkopper, red.) gennemgik en kostændring, der lignede den i feltstudiet, hvor hunnerne var større - og hvor vi ville forvente, at konkurrencen og kannibalismen blandt jagtedderkopperne var størst,' siger Amanda Koltz i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Eksperimentelle studier har tidligere peget på, at jagtedderkopper har tendens til at spise hinanden, når der er mange af dem indenfor samme område.

Det nye studie indikerer altså, at fænomenet også gør sig gældende i den vilde natur, står der i pressemeddelelsen fra Washington University i St. Louis, ifølge Videnskab.dk.

Selvom kannibalismen er en naturlig adfærd for edderkopperne, er det næppe sundt for dem at sætte for mange af deres artsfæller på menuen.

'At spise andre edderkopper af samme art reducerer konkurrencen ved at mindske antallet af edderkopper, ' siger Amanda Koltz i pressemeddelelsen.

'Men andre studier har vist, at jagtedderkopper, som kun spiser andre jagtedderkopper, ikke lever lige så længe som dem, der spiser en mere varieret kost'.

Resultaterne af studiet er en påmindelse om, at klimaforandringernes indvirkning på hvirvelløse dyrs kropsstørrelse kan have omfattende økologiske konsekvenser, siger Amanda Koltz i pressemeddelelsen fra Washington University i St. Louis, skriver Videnskab.dk.

