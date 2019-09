Asteroide hjalp livet på Jorden på vej

Såkaldt kosmisk støv fra en kollision af asteroider i asteroidebæltet kan have nedkølet Jorden og dermed hjulpet en fremvækst af nyt og forskelligt liv på vej

Se dig omkring. Jorden er fyldt med liv.

Forestil dig nu, at det liv, du ser på Jorden i dag, kan være blevet hjulpet på vej af noget så fjernt som støv fra et gigantisk sammenstød af asteroider, der fandt sted mellem Mars og Jupiter for 466 millioner år siden.

Det er svært at begribe, men ifølge et nyt, svensk studie kan det være tilfældet, skriver Space.com ifølge Videnskab.dk.

Dengang, for 466 millioner år siden, blussede en enorm vækst af nyt og forskelligt liv op på Jorden.

Perioden, der blandt palæontologer er kendt som 'The Great Ordovician Biodiversification Event' (GOBE), er især kendetegnet ved, at fremvæksten af nyt liv fandt sted i havene.

Og i det nye studie fra Lund Universitet har forskerne altså fundet indikationer på, at denne fremvækst i havene kan være blevet hjulpet på vej af støv fra et gigantisk sammenstød af asteroider i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.



Læs mere på på Videnskab.dk: Rum-jura: Hvad sker der, hvis en astronaut pander en anden astronaut ned ude i rummet?

For at nå frem til det resultat har forskerholdet undersøgt en del forstenede meteoritter og mikrometeoritter, der ramte Jorden for omtrent 466 millioner år siden.

I meteoritterne har de fundet spor af en særlig form for helium og mineralet kromit, hvilket falder godt sammen med, at der var en enorm vækst af lige præcis disse to ting på Jorden i denne periode.

De mange meteoritter og mikrometeoritter på Jorden menes at stamme fra den omtalte kollision i asteroidebæltet, hvilket ifølge forskerne kan have nedkølet Jorden og påvirket livet her.

Det kan være sket, ved at partiklerne fra kollisionen har været fanget i Jordens atmosfære, hvor de har reflekteret Solens stråler væk fra Jorden.

Denne teori støttes af professor i atmosfærisk kemi ved University of Leeds John Plane, der ikke har været involveret i studiet.

John Plane, der roser det nye studie, fortæller ifølge Space.com, at niveauerne af kosmisk støv var 1.000 gange højere dengang, end de er i dag, hvilket altså kan have nedkølet Jorden betragteligt og resulteret i en vækst i biodiversiteten.

Forskerne bag det nye studie påstår ikke, at det kosmiske støv kan tage hele æren for fremvæksten af nye arter, men de mener, at det har været en overset faktor.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Andre artikler på Videnskab.dk:



Er vi alene i rummet, fordi alle andre civilisationer er uddøde?

Hvor tager vi hen, efter vi har smadret Jorden helt?

Bliver tømmermænd virkelig værre med alderen?