Asteroiden Apophis har kurs mod Jorden

En naturkraft, der oprindeligt ikke var taget forbehold for, har gjort, at astronomer må omregne asteroiden Apophis’ bane, som har kurs mod Jorden.

Heldigvis lader risikoen for sammenstød stadig til at være lille, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det var Yarkovsky-effekten, der beskriver, hvordan afgivelsen af varme påvirker et objekts bane, som de ikke havde medregnet.

I dette tilfælde, hvordan Solens ujævne belysning af Apophis gør, at visse dele af asteroiden afgiver mere varme end resten, hvilket påvirker dens kurs.

Selvom den kraft, varmen afgiver, ikke er særlig stor, er det nok til at forskyde asteroidens kurs over mange år.

Ifølge de nye beregninger afviger asteroiden fra den tidligere beregnede kurs med 170 meter om året, på grund af Yarkovsky-effekten, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: 1 milliard år på 1 minut: Se 111 asteroider bombardere Månen

Den 340 meter lange Apophis blev opdaget i 2004 og fik international opmærksomhed da den så ud til at være på kollisionskurs med Jorden i 2068, efter den i første omgang vil passere os fredag 13. april 2029.

Der blev dog hurtigt manet til ro, da det blev udregnet, at chancerne for et sammenstød var 1 til 150.000.

Men nu mener folkene bag den nye opdagelse, af vi endnu ikke kan udelukke at asteroiden er en trussel i 2068, selvom oddsene stadig er små, skriver Live Science.

- 2068-sammenstødsscenariet er stadig aktuelt. Vi er nødt til at spore denne asteroide meget nøje, fortæller astronom David Tholen i en virtuel konference om opdagelsen, som kan ses på YouTube. Det skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Kan man standse en asteroide med kurs mod Jorden?

Menneskeheden udmærker sig dog ved at være den eneste art i Jordens historie, som potentielt kan afværge sin undergang forårsaget af en dræberasteroide.

Eksempelvis samarbejder NASA og ESA om at iværksætte en mission i 2022, som skal forsøge at ændre kursen på en mindre måne i kredsløb om asteroiden Didymos, ved ganske enkelt at skubbe den med et rumskib, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

En noget mindre dramatisk operation end at bore en atombombe ind i hjertet af asteroiden, som vi kender det fra Hollywood, men måske også mere realistisk.

Andre artikler fra Videnskab.dk

På 37 år blev 9.479 hjerner skåret fri fra kraniet hos psykiatriske patienter i Danmark

Tre ting, vi har lært af forsøg med psykedeliske stoffer

Hvorfor smager øl bedre fra flaske end fra dåse?