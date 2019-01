Astronauter gør vildt fund på Månen

Astronauter har måske fundet et stykke af Jorden på Månen.

Da Apollo 14-astronauterne i 1971 vendte hjem til Jorden, var det blandt andet med en masse souvenirs i form af månesten.

Nu ser det dog imidlertid ud til, at de også har bragt et lille stykke af ‘hjem’ med sig tilbage, skriver NewScientist ifølge Videnskab.dk

På Sveriges Naturhistoriske Museum i Stockholm har man nemlig fundet et lille stykke granit i den samling af månesten, som Apollo 14-missionen tog med sig til Jorden.

Undersøgelsen af stenen viste, at den blandt andet bestod af nogle krystaller, der var skabt i et miljø, der var meget rigere på oxygen og meget koldere end sædvanlige månesten.

Det kunne tyde på, at stenen har været skabt i 168 kilometers dybde på Månen, men det er mere sandsynligt, at stenen stammer fra Jorden.

I så fald ville det være det første bevis på, at sten også kan afskæres fra Jorden og lande på andre planeter - ligesom man ser med meteoritter fra Månen, der lander på Jorden.

'Jorden er blevet ramt af mange store ting, og det er sandsynligt, at sammenstødet nogle gange har været så stort, at materiale fra Jorden er blevet fordrevet og har nået Månen,' fortæller William Bottke, centerleder ved the Southwest Research Institute i Colorado, ifølge NewScientist.

Stenen, der er omkring 4,5 milliarder år gammel, kan kategoriseres som en af de ældste sten fra Jorden, man nogensinde har fundet.

Jorden har ændret sig meget på 4,5 milliarder år, så stenen kan tjene som et unikt vindue til Jordens helt tidlige dage.

