Astronomer bekymrede: SpaceX vil opsende 12.000 satellitter

Under 24 timer efter, at Starlink-toget var sendt afsted, fangede amatør-astronom Marco Langbroek dem over Holland

SpaceX, der er ejet af Elon Musk, har gang i et storstilet projekt om at sende ikke færre end 12.000 telesatellitter i rummet med det formål at skabe en ultrahurtig internetforbindelse rundt i hele verden.

Sidste uge skød rumstationen så de første 60 telesatellitter afsted i projektet 'Starlink'. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af satellitterne fra Jorden.

Opsendelsen har sat gang i en diskussion om, hvad de mange satellitter kommer til at betyde for astronomers arbejde.

Astronom Alan Duffy fra Swinburne University, som er førende forsker på Royal Institution of Australia, er en af de bekymrede stemmer i debatten.

Til Science Alert uddyber forskeren, at den helt store bekymring går på, at Starlink vil sætte de jordbaserede teleskoper ud af spil, idet de allerede i dag er udfordret af de mange objekter, der befinder sig i rummet.

I dag har astronomer udviklet teknikker til at luge ud i objekterne i rummet, når de anvender et jordbaseret teleskop, men en opsendelse af 12.000 telesatellitter er uden fortilfælde.

- En fuld indfasning af Starlink vil muligvis betyde enden på jordbaserede mikrobølge-radioteleskopers mulighed for at skanne himlen for svage radioobjekter, fortæller Alan Duffy til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Han anser det ifølge Science Alert som uundgåeligt, at de mange satellitter vil påvirke de jordbaseret teleskoper, hvorfor han foreslår at opsætte et nyt teleskop på Månens bagside.

Science Alert skriver, at der anslås at være 5.162 objekter, der kredser om Jorden - omkring 2.000 fuldt operationelle.

SpaceX har endnu ikke svaret på alle astronomernes bekymringer, men firmaet har tidligere været i dialog med flere amerikanske observatorier.

Til trods for de hævede øjenbryn har SpaceX ingen planer om at nedtrappe planen, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

