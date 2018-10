Astronomer finder kosmisk ’titan’ fra det tidlige univers

Forskere har opdaget en chokerende stor klynge af galakser, som stammer fra universets barndom.

Strukturen kan ændre vores opfattelse af, hvordan galakser bliver formet. Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en kunstners bud på den oldgamle struktur.

Ved at kigge på galakseklyngen, kan vi se tilbage til tiden, da universet kun var to milliarder år gammelt. I dag er det 13,8 milliarder år gammelt.

Læs mere på Videnskab.dk: Se spektakulært billede af Danmark – taget fra rummet

Forskerne har aldrig tidligere observeret en struktur af den størrelse og tæthed så langt tilbage i tiden. Det kom som et chok for dem, at så store strukturer kunne dannes i det tidlige univers.

- Det er første gang, at sådan en stor struktur er blevet identificeret ved så stor rødforskydning (en astronomisk målemetode, red.), bare to milliarder år efter Big Bang, siger postdoc Olga Cucciati til The Independent ifølge Videnskab.dk.

Hun forsker ved Department of Physics and Astronomy på University of Bologna i Italien og er hovedforfatter på studiet, der endnu ikke er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift

Læs mere på Videnskab.dk: Din hjerne belønner dig for at se porno

Galakseklyngen har fået navnet 'Hyperion' efter en græsk titan af samme navn.

Den blev opdaget af et forskerhold, der brugte the European Southern Observatory’s Very Large Telescope til at kigge efter tidlig galaksedannelse i det tidlige univers.

Hyperion har en masse på en million milliard gange Solens masse.

Andre artikler på Videnskab.dk

Astronomer: Urgammel 'monster'-galakse burde ikke eksistere

Hvor meget neandertaler er du?

Er det skadeligt at knække fingre?