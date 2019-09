Astronomer gør mulig kæmpe opdagelse

Astronomer mener, at objektet med navnet C/2019 Q4 kommer fra et andet solsystem end vores

Astronomer har sandsynligvis kun for anden gang nogensinde opdaget et objekt med kurs direkte mod vores solsystem, som oprindeligt kommer fra et helt andet stjernesystem.

Astronomerne er ikke helt sikre endnu, men de har en god fornemmelse af, at objektet med det mundrette navn C/2019 Q4 er fra en anden galakse - i stedet for at det blot skulle være en sten fra vores eget solsystem.



Det skriver Business Insider ifølge Videnskab.dk.

Det første objekt fra en anden galakse, som besøgte vores solsystem, var den cigarformede sten Oumuamua - det var i 2017, at forskere verden over stillede skarpt på den.

Dengang blev astronomerne nærmest taget med bukserne nede, da de ikke var opmærksomme på, at 'Oumuamua kom brasende. Det er heldigvis en helt anden historie nu med C/2019 Q4.



Objektet C/2019 Q4 har ikke nået vores solsystem endnu, men er på vej. Astronomer er i fuld gang med at indsamle data omkring dets bane, så de forhåbentlig kan regne ud, hvor den mere præcist kommer fra.

- Det er simpelthen så spændende, og vi har i virkeligheden sluppet alle vores igangværende projekter for at kigge på dette, forklarer Olivier Hainaut. Han er astronom ved the European Southers Observatory, og han var også en del af det team, som for et par år siden undersøgte 'Oumuamua.

Hvis det er korrekt, at C/2019 Q4 kommer fra et andet stjernesystem, og at astronomernes forudsigelser holder stik, kommer objektet til at være tættest på Solen i slutningen af december i år.

Og forskere skulle derfor have mulighed for at studere det nærmere umiddelbart derefter.

Det vil sige, at astronomerne verden over har mulighed for allerede nu at lægge billet ind på de store, avancerede teleskoper.

Det er for eksempel VLT (Very Large Telescope), som befinder sig i Chile, eller The Gemini telescope i Hawaii. Disse står nemlig ikke bare til rådighed hele tiden, da de er booket til mange forskellige projekter.



Da 'Oumuamua fløj forbi Jorden i 2017, var astronomerne ikke forberedt, og det betød, at de ikke havde haft tid til at klargøre og booke de store teleskoper.

Målet med at forberede sig grundigt og undersøge C/2019 Q4 er at se, hvilken form objektets bane har.

Banen kan enten være ellipseformet (ovalformet og rundt om en stjerne) eller den kan være hyperbolsk (fluebensformet og altså uden at enderne mødes).

Som det ser ud nu, mener forskerne, at C/2019 Q4 bevæger sig i en bane, som er hyberbolsk - selvom det kræver flere observationer for at være sikker.

Og i takt med at flere observationer kommer ind, kan astronomerne ligeledes blive mere sikre på, om objektet rent faktisk kommer fra en anden galakse. Eller om det blot er en sten, som bevæger sig rundt i vores eget solsystem.

