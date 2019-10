Astronomer gør vild opdagelse: Burde ikke eksistere

En nyopdaget enorm planet, der kredser rundt om en lille stjerne 31 lysår væk fra Jorden, har fået astronomer til at tabe kæben. Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se forskernes illustration af, hvorfor planeten er så usædvanlig.

Det er nemlig ekstremt sjældent, at en planet på den størrelse former sig omkring en så lille stjerne.

Det nye fund kan være med til at udfordre den måde, astronomer tidligere har tænkt, at planeter dannes på.

- Omkring stjerner på denne størrelse burde der kun være planeter på størrelse med Jorden eller en mere massiv ’super-Jord’, fortæller professor Christoph Mordasini fra University of Bern i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Den nye planet er blevet døbt GJ3512b, og den har ifølge BBC en masse, som er omtrent halvt så stor som Jupiters.

Det går stik imod teorierne for planetdannelse, at en planet med så stor en masse danner sig omkring en lille rød dværgstjerne.

- Normalt siger man, at store planeter starter som en iskerne, der kredser langt ude i en gasskive, som omgiver den unge stjerne. Derefter vokser den hurtigt ved at tiltrække gas til sig selv, forklarer Peter Wheatley, der er professor i astronomi og astrofysik på University of Warwick, til BBC ifølge Videnskab.dk.

Han har ikke været med i det nye studie, men var i 2017 medforfatter på et studie om samme fænomen.

Ifølge Peter Wheatley argumenterer forskerne bag studiet for, at de små diske (skiver) omkring små stjerner ikke leverer nok materiale, til at den proces kan fungere.

Forskerne foreslår i stedet, at planeten måske blev dannet, da en del af gasskiven kollapsede grundet dens egen tyngdekraft, uden at en iskerne var indblandet.

Sådan et sammenbrud kan ifølge forskerne forekomme, når skiven med gas og støv har mere end cirka en tiendedel af 'forældre ‘-stjernens masse.

Stjernens tyngdeeffekt bliver nemlig utilstrækkelig til at holde disken stabil under disse forhold, mener forskerne.

Fundet af den store planet betyder ifølge Huberg Klarh, der er professor på Max Planck Instituttet for astronomi i Heidelberg og medforfatter på studiet, at forskerne skal til at revurdere de nuværende modeller for, hvordan en planet dannes.

