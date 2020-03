Astronomer: Her regner det med jern

Det kan lyde lidt som en science fiction-film, men astronomer har observeret en ultravarm, gigantisk exoplanet, hvor dråber af jern sandsynligvis regner fra himlen om natten.

Det skriver Det Europæiske Syd Observatorium (ESO) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Exoplaneten er kendt som Wasp-76b og kredser om en stjerne i stjernebilledet Fiskene, cirka 640 lysår væk fra Jorden.

Læs mere på Videnskab.dk: Vulkanudbrud på Hawaii får det til at regne med smykkesten

Det mystiske fænomen sker, fordi det er den samme side af jernregns-planeten, 'dagssiden', der altid vender mod dens værtsstjerne. Dens køligere 'natteside' forbliver altid i mørket, skriver ESO.

Det er på samme måde, at Månen kredser om Jorden.

Ifølge ESO har forskerne fundet ud af, at planeten kredser så tæt på dens værtsstjerne, at temperaturen på dens dagsside overstiger 2.400 grader celsius, hvilket er varmt nok til at fordampe metaller som jern.

Den korte afstand til stjernen betyder også, at planeten modtager tusinder af gange mere stråling, end Jorden gør fra Solen.

Læs mere på Videnskab.dk: Nyopdaget lille planet giver os muligvis et glimt af Jordens ultimative skæbne

En ekstremt stærk vind bærer jerndampene over på planetens natteside, hvor der er omkring 1.000 grader køligere, hvilket gør, at disse metaller kan fortætte og regne ned på planeten igen.

Det er disse jernbyger, som, forskerne formoder, de har observeret i atmosfæren omkring exoplaneten.

- Man kan sige, at denne planet bliver regnfuld om aftenen, bortset fra at det regner jern, siger David Ehrenreich, medforfatter til studiet og professor ved Genève Universitet i Schweiz, i ESO’s pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Foråret vil formentlig ikke bremse spredningen af coronavirus

Forskere: Sådan ser planet 9 ud – hvis den findes

Kan man standse en asteroide med kurs mod Jorden?