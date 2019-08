Astronomer opdager nye mystiske radiosignaler fra rummet

Der er mange ting, vi ikke ved om det ydre rum.

Nu har forskere opdaget otte nye gentagende radiosignaler, der kaldes 'fast radio bursts' eller FRB'er, i det ydre rum.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, som har en grafik af signalerne.

I begyndelsen af 2019 kendte man kun til et enkelt af disse gentagende radioglimt, nemlig 'FRB 121101'. I januar fandt forskere så endnu et, nemlig 'FRB 180814'.

I et nyt studie, som er blevet indsendt til The Astrophysical Journal Letters, beskriver forskere fundet af hele otte nye gentagende FRB-signaler, som er blevet opdaget på The Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment radioteleskop.

Dette bringer det totale antal af gentagende FRB'er op på 10, og det betyder, at vi er ved at opbygge en database af disse mystiske gentagende signaler, som måske kan hjælpe astronomer med at finde ud af, hvad de er.



Der er meget mystik forbundet med FRB'er.

De varer kun få millisekunder og registreres som små udsving i radiodata. De fleste FRB'er registreres kun én gang og kan ikke forudsiges, så det kan være vanskeligt at spore dem tilbage til deres kilde.

Derfor er det vigtigt med gentagende FRB’er. Nu kan man nemlig begynde at spore forskelle og ligheder blandt dem - så vi forhåbentligt kan blive klogere på, hvad de præcist er.

- Der er bestemt forskel på kilderne, da nogle er mere produktive end andre, siger Ziggy Pleunis, der er fysiker og ph.d.-studerende på McGill University, til mediet.

Nu kan forskerne begynde at spore dem tilbage til, hvor de kommer fra.

Studiet er blevet indsendt til The Astrophysical Journal og kan findes på arXiv.

I begyndelsen af juli 2019 lykkedes det forskere at lokalisere kilden til lignende signaler, der ikke gentager sig.





