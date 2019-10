Astronomer opdager skjult 'monster-galakse'

Opdagelsen kan måske afsløre nye detaljer om et af universets store spørgsmål.

Forskere har - ved lidt af en tilfældighed - fundet svage spor af en enorm 'monster-galakse', der aldrig er set før, og som daterer helt tilbage fra det tidlige univers. Det skriver University of Massachusetts Amherst i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en animation af galaksen.

'Det får dig til at spekulere på, om det kun er toppen af isbjerget, og om der er en helt ny population af galakser, der bare venter på at blive opdaget,' fortæller Kate Whitaker, medforfatter til studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Nazisters buddhistiske figur stammer fra rummet

Den massive galakse har lige så mange stjerner som Mælkevejen og danner nye stjerner 100 gange så hurtigt som vores egen galakse. Opdagelsen kan derfor måske gøre os klogere på et af universets store spørgsmål:

Hvordan store galakser i det tidlige univers, da universet kun var 10 procent af sin nuværende alder, kunne vokse meget hurtigt - en proces, der indtil videre er i strid med forskernes teoretiske modeller.

Forskerne foretog observationer med teleskopet ALMA og havde ikke forventet at støde på 'monster-galaksen'. Men under observationerne kom en smule lys til syne i kosmos, hvilket ifølge forskerne var »meget mystisk«. Det passede nemlig ikke med nogen galakse, man kendte i forvejen.

Læs mere på Videnskab.dk: Kæmpe krater opdaget: Meteorit ramte Indlandsisen med kraft som 47 mio. Hiroshima-momber

Efter at have nærstuderet lyset mener forskerne, at det stammer fra gløder fra støvpartikler, der opvarmes af de stjerner, som dannes inde i den nyopdagede galakse.

Støvet blokerer for andre bølger af lys, inklusive lyset fra stjernerne, og derfor kan den store galakse siges at være noget nær 'usynlig'.

Spørgsmålet er, hvor mange af disse 'monster-galakser' der gemmer sig i universet. Forskerne observerede kun en lille del af himlen, mindre end 1/100 del af fuldmånens størrelse, og derfor kan det være, at der er flere derude.

Andre artikler på Videnskab.dk

Hvornår kommer den næste istid?

Vilde skanninger: Hemmelighederne under Stone Henge afsløret

Internettet sladrer: Her er din sexfantasi